GD發文標註TWICE Sana秒刪爆緋聞 「日文傳情」網截圖瘋傳

GD（左）與Sana（右）爆緋聞。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）日前朝聖英國樂團Coldplay演唱會，事後於IG限時動態分享在現場拍下的畫面，不過卻在貼文中標註女團TWICE日籍成員Sana，此舉引發韓網熱議。

GD發文單獨標註Sana引起爭議。（翻攝自韓網）

英國樂團Coldplay日前在韓國開唱，邀請女團TWICE擔任嘉賓，而當天前往觀賞的GD，也在自己的IG上分享動態，不過其中一張照片中，他特別標註TWICE成員Sana，並用日文寫下「誒？」立即引起韓國網友質疑，為何不是標註TWICE帳號，而是單獨標註Sana，甚至因此傳出戀愛緋聞。

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雖然GD立即刪除限時動態，但早已被許多網友截圖瘋傳掀起討論，「這是在放閃嗎？」、「GD是特別喜歡SANA嗎？」、「lovegram（情侶透過IG傳情之意）被抓包了嗎？」，同時也引起TWICE粉絲不滿，認為Sana無辜遭受波及。

事實上，GD過去就曾因社群媒體的誤用引起爭議，如先前金秀賢爆出負面消息，導致GD的綜藝節目《Good Day》受波及，當時GD就按讚一篇「GD被帶衰」的投票貼文，疑似間接表達不滿，引起爭議。如今又再發生標記SANA事件，許多人紛紛建議GD應該鄭重看待自己在網路上的影響力。

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