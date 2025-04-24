晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD發文標註TWICE Sana秒刪爆緋聞 「日文傳情」網截圖瘋傳

GD（左）與Sana（右）爆緋聞。（翻攝自IG）GD（左）與Sana（右）爆緋聞。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）日前朝聖英國樂團Coldplay演唱會，事後於IG限時動態分享在現場拍下的畫面，不過卻在貼文中標註女團TWICE日籍成員Sana，此舉引發韓網熱議。

GD發文單獨標註Sana引起爭議。（翻攝自韓網）GD發文單獨標註Sana引起爭議。（翻攝自韓網）

英國樂團Coldplay日前在韓國開唱，邀請女團TWICE擔任嘉賓，而當天前往觀賞的GD，也在自己的IG上分享動態，不過其中一張照片中，他特別標註TWICE成員Sana，並用日文寫下「誒？」立即引起韓國網友質疑，為何不是標註TWICE帳號，而是單獨標註Sana，甚至因此傳出戀愛緋聞。

雖然GD立即刪除限時動態，但早已被許多網友截圖瘋傳掀起討論，「這是在放閃嗎？」、「GD是特別喜歡SANA嗎？」、「lovegram（情侶透過IG傳情之意）被抓包了嗎？」，同時也引起TWICE粉絲不滿，認為Sana無辜遭受波及。

事實上，GD過去就曾因社群媒體的誤用引起爭議，如先前金秀賢爆出負面消息，導致GD的綜藝節目《Good Day》受波及，當時GD就按讚一篇「GD被帶衰」的投票貼文，疑似間接表達不滿，引起爭議。如今又再發生標記SANA事件，許多人紛紛建議GD應該鄭重看待自己在網路上的影響力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中