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娛樂 最新消息

雙金得主洪佩瑜為客家電視台獻唱「最神秘主題曲」 自認是「說書人」

洪佩瑜為客家電視台旗艦戲劇獻唱主題曲。（何樂音樂提供）洪佩瑜為客家電視台旗艦戲劇獻唱主題曲。（何樂音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕得過金曲獎最佳新人、金馬獎最佳原創電影歌曲肯定的「雙金得主」洪佩瑜又接下新的挑戰，她為客家電視台最新重磅劇集《星空下的黑潮島嶼》獻唱，被戲迷形容為「最神秘的主題曲」。

為了替這部耗資1億6千萬打造，並由王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏等人主演的新戲《星空下的黑潮島嶼》演唱主題曲《無姓共名》，洪佩瑜特別學習客語發音、演唱技巧，也從歌詞下手，她說：「語言真的很神奇，在可以理解的範圍裡，透過文字與不斷聆聽demo在腦海中去統整這首歌的樣貌，漸漸地也更理解這個語言背後想傳遞的訊息。」

洪佩瑜挑戰唱客語歌，特別勤練發音。（何樂音樂提供）洪佩瑜挑戰唱客語歌，特別勤練發音。（何樂音樂提供）

洪佩瑜為了唱這首主題曲，把這首歌形容成「說書人」的角度，談到：「在演唱這首歌時，我好像也是劇中的一個角色，幫戲裡所有人補充說明還沒被講完的故事。」

至於被形容成最神祕主題曲，主要是洪佩瑜演唱的《無姓共名》要等到4月27日晚間9點戲劇播出時牽繫著《星空下的黑潮島嶼》最後大結局，到最後一刻才揭曉新歌，歌迷可先在Hit FM電台大首播搶先聽，4月27日晚上11點這首歌的客語版主題曲《無姓共名》MV將在客家電視台官方YouTube上架；華語版《無姓同名》MV則在何樂音樂官方YouTube同步上線。

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