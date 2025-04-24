蔣萬安衝北檢非法集會 苦苓一席話好嗆辣

台北市長蔣萬安23日赴民進黨團說明市府重大法議案。（記者張嘉明攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市長蔣萬安17日出席國民黨在集會遊行禁制區台北地檢署前的違法集會，聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，23日他到台北市議會民進黨團說明重大市政議題，面對民進黨議員批他帶頭違法，蔣萬安火爆回應。

蔣萬安昨率市府團隊到北市議會民進黨團進行重大法議案報告，除了市政議題外，他以「身為中華民國國民、台北市民以及3個孩子的父親」到北檢前違法集會，也是議員關切焦點，紛紛認為他帶頭違法。

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對此，蔣萬安回應「是不是違法，不是議員你們說了算，也不是內政部長說了算....」引起譁然，質疑「是要來吵架」，氣氛一度火爆；冷靜下來後，蔣萬安強調，尊重警察局處理，依法辦理。

針對蔣萬安說法，作家苦苓在臉書發表個人評論：「太好了！從今以後，蔣萬安就可以用個人身分出入不當場所，也可以用個人身分收受財團獻金，更可以用個人身分去中南海跪舔習大大。安啦！」

北市議會民進黨團總召陳慈慧也說，蔣萬安自稱市民身分，但台北市長的身分是不可以也不可能選擇性迴避掉；當有政治需要時，說自己是市民，撇開市長的責任，這對市民是災難、危險。議員簡舒培說，市長帶頭參加違法集會、支持違法，是「帶壞囝仔大小」，他雖然是國民黨員，但不要忘了也是台北市長，以身作則很重要。

議員趙怡翔更提到，蔣萬安說他以3寶爸的身分，更是要留給下一代守法的精神，而不是帶頭違法，要更加注意言行對下一代的影響。

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