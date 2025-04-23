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韓男團出道6天就奪冠！日籍成員落下男兒淚

韓國新人男團CLOSE YOUR EYES 6月28日台北會粉絲。（和協整合行銷提供）韓國新人男團CLOSE YOUR EYES 6月28日台北會粉絲。（和協整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國新人男團CLOSE YOUR EYES自選秀節目《PROJECT 7》誕生，出道才6天，就在SBS M音樂節目《THE SHOW》奪冠；他們今（23）宣布6月28日前進台北演出，迫不及待和台灣粉絲相見！

CLOSE YOUR EYES以出道專輯《ETERNALT》中的主打歌《All My Poetry》席捲韓國樂壇，日籍成員櫻田健信更在安可舞台落下男兒淚，對於能來台演出，他說「今天終於實現夢想出道，真的很開心，希望能早點將我們的舞台呈現給更多粉絲。」

成員宋昇鎬表示：「雖然很緊張，但會努力展現多樣面貌，帶來帥氣的舞台。」鄭旼旭則感性表示：「我們一路無休準備，直到今天才有出道的真實感，想把這份幸福回饋給一路以來支持我們的粉絲。」

韓國新人男團CLOSE YOUR EYES 6月28日台北會粉絲。（和協整合行銷提供）韓國新人男團CLOSE YOUR EYES 6月28日台北會粉絲。（和協整合行銷提供）

奪冠後的安可舞台上，CLOSE YOUR EYES貼滿愛心貼紙，以可愛模樣掀起全場高潮，更朝觀眾席送出各種手指愛心，展現滿滿誠意。

CLOSE YOUR EYES自5月24於首爾起跑，之後造訪橫濱、大阪、香港，並與6月28日來到台北，更多台北站相關情報可鎖定「和協整合行銷」官方社群。

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