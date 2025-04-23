廖家儀總裁尪腦出血急開刀「血用噴的」 曝最新病況：這兩個月是關鍵期

〔記者李紹綾／台北報導〕廖家儀今（23日）擔任《抗癌不倒人生美好》公益大使，透露總裁尪Derrick上週因長期頭痛就醫，竟發現腦內大出血，隔日立即進行手術引流，情況一度危急，她說：「手術醫師說出血是『用噴的』，再晚一步可能腦幹壓迫，會有生命危險。」

馬偕醫院胸腔外科主任黃文傑醫師，是此次公益活動的與會人，他第一時間察覺Derrick身體出現異狀，建議立刻送醫，才成功挽救一命，廖家儀受訪表示，老公已出院，但還是有頭痛的情況，為了排除其他潛在的可能，今Derrick入院做核磁共振，她感動說：「黃醫師是我們的救命恩人。」

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癌友圓夢登玉山行前記者會，廖家儀。（記者潘少棠攝）

至於Derrick的頭痛，是否與早前騎腳踏車跌倒有關？廖家儀不把話說死，認為還得進一步做確認，「這兩個月是關鍵期，我們會持續追蹤，希望能找出真正原因，徹底治本。」語氣仍難掩緊張與心疼。原本Derrick也計畫參與此次玉山登頂挑戰，卻因突如其來的病況無奈退出。不過在場的癌友們，正用自己的力量，走上山頭、戰勝病魔。

除了總裁尪身體狀況亮紅燈，廖家儀去年10月因脊椎開刀，她被診斷出第4、5節椎間盤嚴重突出，一度壓迫左腿神經，為此還返台做手術。被問及狀況，她表示已好轉許多，只是還有一個骨刺，因此被醫生交代半年內不能提超過3公斤的重物，最令她可惜的是不能抱小孩，語帶哀怨說：「他快長大了，現在來不及抱，只能坐著抱，但命在都ok。」

癌友圓夢登玉山行前記者會，廖家儀。（記者潘少棠攝）

至於總裁尪的開刀花費，廖家儀大讚：「台灣健保很好，住院費、自費，大約幾萬塊，健保付了大部分。」她表示老公Derrick雖是香港公民，但一直都有繳台灣健保，「他的戶籍在我這，依親的概念，他是台灣女婿身分在這居留的，但他已經老了，不用當兵。」

廖家儀淡出幕半年，透露有不少戲約找上門，但她表示還在思考，「我戲癮一直都在。」解釋上一次拍《市井豪門》，因要趕回香港照顧小孩，她還被監製調侃說：「妳最難搞，大家八點檔都想要多賺點錢，只有妳拜託把自己寫死。」讓她哭笑不得。

此次由14位登玉山主峰與12位健行玉山前峰的癌友，攜手親友、高山嚮導與獅友，組成「登峰圓夢團隊」，在各方的協助下，於4月23日下午2點正式出發。他們用最堅定的意志、最宏亮的聲音與最具體的行動，讓大家知道「夢想不遠、行動實踐、抗癌不倒、人生美好！」

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