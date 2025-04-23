勾惡遭網紅控「強吻、上下其手」 強硬發聲曝光對話：居心不良

YouTube《勾起你心中的惡》頻道擁有廣大粉絲。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕「勾惡」陳昱瑋日前遭網紅「如意Ruyii」發文指控，內文提到她遭「名字很長的Youtuber」性騷在車上強吻上下其手，指控對方還曾讓其他女生們墮胎，結果網友根據線索紛紛猜測「這件事勾起我心中的善良了」、「名字剛好7個字」，對此勾惡發出以下8點聲明並公開兩人對話截圖暗指該網紅居心不良。

勾惡分享對話截圖。（勾惡提供）

勾惡分享對話截圖。（勾惡提供）

勾惡分享對話截圖。（勾惡提供）

勾惡聲明：

1.我是「勾起你心中的惡」

不是「勾起我心中的善良」

2.強吻如何2次？還能伸舌頭喇嘰？

3.她原文說此人讓很多女生墮胎

但我本人從沒讓任何女生懷孕過

更不可能讓女生墮胎過

所以文章敘述如果要影射我

麻煩請指名道姓自負法律責任

並提出證據證明

我讓哪位女生墮胎？

4.有人貼給我這篇文

我點這個女生的社群進去看

她剛做完肋骨瘦腰手術

然後發文關鍵字跟標籤下「眾量級」

是不是這樣操作比較有流量？

5.這女生的社群

近期發了一些限動要粉絲加她line

然後想引導粉絲支持她買她的商品

請問是想操作流量獲利嗎？

6.循線➕這位女生限動po的line

對話如這些圖

7.如果想蹭眾量級的議題

建議她可以幫Andy發聲

或付諸行動幫幫Andy

8.祝她早日大紅大紫

早日賺大錢

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法