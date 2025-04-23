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娛樂 音樂

恭喜！華語「破億神曲」+1 （G）I-DLE、SJ奎賢全都翻唱

〔記者陽昕翰／台北報導〕「搖滾天團」八三夭再創里程碑， 與夯劇《想見你》一同爆紅的代表歌曲《想見你想見你想見你》，MV今（23）日正式在YouTube突破1億次觀看數，榮登「億級俱樂部」，團員激動表示：「這一億次播放，是我們與歌迷一起走過的每一段時光！」

八三夭晉升破億俱樂部。（不搖就滾提供）八三夭晉升破億俱樂部。（不搖就滾提供）

《想見你想見你想見你》自2019年推出以來，不僅成為劇迷與樂迷心中的神曲，更掀起一波全球翻唱熱潮。從韓國天團（G）I-DLE、動力火車、NU'EST旼炫、TFBOYS王俊凱，到Super Junior圭賢，都曾在演唱會中翻唱，被譽為「華語OST神曲代表」。

對於破億佳績，團員們滿懷感謝，主唱阿璞表示：「謝謝每一位聽過這首歌、翻唱這首歌的你們，是你們讓它走得這麼遠！」吉他手劉逼霸氣喊話：「破億只是開始，今年我們還有更多新歌準備登場！」團長小橘也在社群低調感性發文：「有點感動……感謝大家默默聆聽敝小團的歌。」

八三夭感動分享心情。（不搖就滾提供）八三夭感動分享心情。（不搖就滾提供）

這股熱血與感動，八三夭將化為創作能量，持續推出更多好音樂，他們正在如火如荼籌備新專輯，並展開全新巡演計畫。此外，歌迷引頸期盼的年度盛事「八三夭生日趴」也已展開籌備，相關資訊將陸續公布。

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