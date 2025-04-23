S.H.E出現了！田馥甄被發現少唱一個音 女神下凡親自解答

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后田馥甄下月啟動「田調」Live in Life 野地小巡演，並推出了新歌《一二三》，這首新歌堪稱驚喜滿滿，有樂評分析細節，更釣出了女神回應。

田馥甄第三度演唱知更的創作，音樂頻道「阿P聊音樂」也分析這首新歌，發現《一二三》歌名的筆畫，可以直接拼成田馥甄的姓氏「田」，歌曲中充滿了「三」的意象，彷彿就是S.H.E的影子，可說有著滿滿團魂。

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田馥甄推出新歌《一二三》。（何樂音樂提供）

而這首新歌連最後都有驚喜，田馥甄唱到最後一句歌詞「一二三，我們一起繼續....」，「繼續」什麼卻沒有唱出來，直接少了一個音，阿P認為是要留給粉絲，指出「田調」Live in Life野地小巡演，最重要的歌迷缺一不可。

對此，田馥甄在社群親自轉發回應，她表示：「最後一個旋律的最後一個音，知更原本是有寫出來的，但我選擇讓這一切嘎然而止，留個懸念，留白讓大家各自填空。」更讚樂評的分析精湛，粉絲的確是缺一不可。

田馥甄為了巡演設計周邊，搶先在社群爆雷。（翻攝臉書）

除了推出新歌，田馥甄還為了「田調」Live in Life野地小巡演推出專屬周邊，包括她拍攝的照片變成了周邊T-Shirt，歌后搶先在社群分享，讓歌迷看了急著想要搶購，還誇讚她最近「上班」超認真，就連周邊都親自宣傳。

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