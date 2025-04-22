韓劇「繼母」外遇被抓包 性格扭曲吼叫：挺紓壓的

韓彩英（左）在《醜聞》飾演經紀公司代表，每天華服上身。（緯來戲劇提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星韓彩英在《醜聞》飾演心機繼母，為了錢財嫁給韓寶凜的父親，又因為外遇被抓包，只好陷害韓父，最後讓原是「醫生千金」的韓寶凜成了無家可歸的孩子，劇情極盡灑狗血。

韓彩英在《醜聞》常被韓寶凜惹毛，卻很享受生氣的過程。（緯來戲劇提供）

首度接演長劇的韓彩英坦言挑戰很大，一開始覺得很有負擔也很擔心自己演不好，但因為喜歡劇中這個角色，很享受劇中被惹毛、發怒的過程；她說，這位繼母被現實扭曲了性格，常被韓寶凜惹毛，常氣得大吼大叫，不過發飆挺紓壓的，很享受這個過程。

請繼續往下閱讀...

劇情講述多年後，韓彩英成為經紀公司代表，遇上韓寶凜，兩人再度有了情感上的糾葛，而韓寶凜飾演的編劇一步步進逼，要把當年不可外揚的家醜公諸於世。

有趣的是，韓彩英與韓寶凜在劇中是繼母繼女關係，但兩人現實中只差7歲，韓寶凜說，她覺得韓彩英看起來就像天使，但劇中要把韓彩英當仇人對待，得克制小粉絲的眼神才能怒視她。

《醜聞》週一至五晚間八至十點於緯來戲劇台43頻道播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法