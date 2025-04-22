前進北京先寫悔過書？網友憂黃明志回不來急勸：退機票吧

黃明志向來很敢言，網友也為他擔心。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞創作歌手黃明志又引發話題，今（22日）晚他突然在社群貼出從吉隆坡前往中國北京的機票，另外還秀出一份「悔過書」，發文提問大家意見：「該怎麼決定呢？」讓不少網友為他捏把冷汗，急勸他退票吧。

小熊維尼將訪大馬 黃明志預警：不要讓國家尊嚴被踐踏

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前幾天中國國家主席習近平造訪大馬，黃明志意有所指提醒大馬民眾，來訪的「小熊維尼」是造成疫情害到大馬人民，也是壓迫維吾爾族的人，還提醒：「馬來西亞人必須覺醒，不要忘記對我們國家的侮辱，不要讓國家的尊嚴第二次被踐踏。」

黃明志秀出前往北京的機票和悔過書，再次引起網友討論。（翻攝自臉書）

才說出這些重話，黃明志卻公開秀出機票要飛往北京？甚至必須先寫「悔過書」？有些網友以為他這次真的要向中國「跪了」，不過更多的網友是為他擔心，認為他過往對中國的不民主做出許多批判，擔心他飛去北京恐怕回不來了。

不過也有很多網友猜測，恐怕又是黃明志打歌伎倆？因為他新專輯裡有一首詞神林夕為他寫的《悔過書》，紛紛猜測是不是又在出招宣傳？

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