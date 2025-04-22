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娛樂 日韓

J奶貼在手臂上 AV女優瀨戶環奈超寵粉 網喊：+1

與瀨戶環奈（左）合照的幸運兒。（翻攝自X）與瀨戶環奈（左）合照的幸運兒。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優瀨戶環奈近期在台、日兩地論壇引起熱烈討論，原來是他日前參加柏青哥店活動時，粉絲要求合照，親切的她竟然將自己的J奶貼在粉絲手臂上合照，讓網友紛紛暴動瘋喊：+1。

瀨戶環奈粉絲紛紛送上大拇指，表示她真的寵粉。（翻攝自IG）瀨戶環奈粉絲紛紛送上大拇指，表示她真的寵粉。（翻攝自IG）

身高170公分，胸圍為J罩杯的瀨戶環奈，上圍雖然傲人但59公分的纖腰更讓人覺得秀色可餐，不少人都看好她將成為日本AV界今年最強新人。瀨戶環奈身材火辣之外，精緻的臉蛋也有幾分神似「千年一遇美女」橋本環奈，不少人稱她為「巨乳版千年一遇」。

相關新聞：L罩杯巨乳進軍日本AV界 超雄偉胸襟老司機暈麻

身高170公分，胸圍為J罩杯的瀨戶環奈，上圍雖然傲人但59公分的纖腰更讓人覺得秀色可餐。（翻攝自IG）身高170公分，胸圍為J罩杯的瀨戶環奈，上圍雖然傲人但59公分的纖腰更讓人覺得秀色可餐。（翻攝自IG）

瀨戶環奈和男粉絲合照時，身穿裸色長袖上衣，下半身則隨性搭配牛仔褲，從照片中看，寵粉的瀨戶環奈主動靠近粉絲，J罩杯巨乳就貼在粉絲的手臂上，難怪引起暴動。粉絲也紛紛送上大拇指，表示：這絕對是寵粉真愛。

日本AV女優瀨戶環奈近期在台、日兩地論壇引起熱烈討論。（翻攝自IG）日本AV女優瀨戶環奈近期在台、日兩地論壇引起熱烈討論。（翻攝自IG）

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