王大陸服替代役遞公文協助庶務 北市社會局：表現正常未引起騷動

〔記者林承鴻／台北報導〕藝人王大陸日前涉嫌偽造病歷逃兵，他在今年3月入伍，近期完成1個月軍事訓練後，分發至台北市社會局服替代役，今天被目擊戴口罩、鴨舌帽出入。針對外界關切，社會局主任秘書蕭舒云受訪表示，王大陸於上週至社會局報到，目前表現一切正常，並未引起騷動。

藝人王大陸日前被分發至台北市社會局服替代役，22日被目擊戴口罩、鴨舌帽出入。（記者林承鴻翻攝）

蕭舒云說明，王大陸在社會局社會工作科服勤，工作內容主要為公文遞送及庶務協助，他與其他替代役役男一同完成工作，目前表現正常。她強調，局內同仁將王大陸視為一般的替代役役男，並未引起特別的騷動。

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針對外界擔憂粉絲可能前往社會局造成困擾，蕭舒云表示，上班時間辦公室門皆會關閉，且王大陸本人也相當低調，目前並未發生相關情況。至於王大陸將在社會局服務多久，蕭舒云說時間會超過半年。

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此外，由於有其他替代役役男教導，王大陸在工作上很快進入狀況，表現良好。蕭舒云也提到，機密性公文不會交由替代役役男遞送，若有特殊文件也會妥善封裝。

台北市長蔣萬安下午出席北市府模範公務人員表揚典禮前也被問到此事，他說「社會局已經出來說明，也是依照中央的分配，依照規定」。

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