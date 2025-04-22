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王大陸乖乖服役了！上週結訓分發北市府 社會局：表現正常

〔記者劉詠韻／台北報導〕藝人王大陸遭爆砸百萬重金逃兵役，並於今年3月正式進入成功嶺受訓一年替代役，近期完成一個月軍事訓練後，分發至台北市社會局服專長役。社會局表示，王大陸與其他替代役男處理公文遞送、庶務工作，表現正常，與同仁相處時也經常保持笑容。

北市社會局回應，替代役男王大陸於社工科主要協助處理公文遞送、庶務工作，並與其他替代役男共同處理以上服務內容，目前表現正常。（記者劉詠韻攝）北市社會局回應，替代役男王大陸於社工科主要協助處理公文遞送、庶務工作，並與其他替代役男共同處理以上服務內容，目前表現正常。（記者劉詠韻攝）

王大陸涉嫌偽造不實醫療證明逃兵以15萬元交保，後又涉嫌教唆黑幫分子毆打Uber司機並依殺人未遂罪偵辦，最後裁定500萬交保，但即便官司纏身仍需依法服役。據了解，王於3月13日入伍成功嶺受訓、再分發單位服勤上週才至社會局報到，上周一才至北市社會局報到，目前在社工科服役。

王大陸分發至台北市社會局服專長役。（資料照，記者陳奕全攝）王大陸分發至台北市社會局服專長役。（資料照，記者陳奕全攝）

北市社會局社工科長邱慶雄表示，替代役男王大陸依照中央規定於社工科主要協助處理公文遞送、庶務工作，並與其他替代役男共同處理以上服務內容，目前上下班準時、工作表現算不錯，與同仁相處時也經常面帶笑容。

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