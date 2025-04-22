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宥勝復出失敗！老婆慈惠用愛坦護 命理師曝2人「先天正緣」內幕

宥勝日前拍片宣布復出遭全民抵制。（翻攝自YouTube）宥勝日前拍片宣布復出遭全民抵制。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕宥勝涉強制猥褻遭判緩刑後，日前拍片宣布要復出，再度引發罵聲。對此，長期關心社會公益與婦女權益的命理師沈嶸，特別通靈調閱宥勝是否有真心懺悔。

沈嶸針對宥勝近日的懺悔聲明指出，雖言詞懇切，但實際上懺悔能量僅有一半，真正目的是為復出鋪路，而非真心悔過。她強調宥勝至今未對受害者做出實質補償，對犯行輕描淡寫，對錯誤毫無真正負責的態度。

沈嶸通靈調閱宥勝是否有真心懺悔。（沈嶸提供）沈嶸通靈調閱宥勝是否有真心懺悔。（沈嶸提供）

沈嶸更提及判決書中揭露宥勝與妻子慈惠曾試圖串供脫罪，不僅用LINE帳號聯繫證人，還擬定答辯供受害者參考，明顯試圖影響判決，造成受害者身心二度傷害。就連法官都認為宥勝「尚難認具有懇切悔悟之心」，證明兩人並未真正懺悔。

儘管如此，慈惠始終不離不棄，沈嶸指出宥勝與慈惠是「先天正緣」，而且是三世夫妻，慈惠從前世到此生一直都扮演著最佳賢內助，一心只想幫助宥勝度過危機，情感相當堅定，即便宥勝事業重創，慈惠仍靠團購撐家、送孩子讀名校，甚至發文力挺丈夫，強調「愛能超越一切」。但從通靈角度來看，這份愛從未分給受害者一絲憐憫，顯得格外諷刺。

沈嶸熱衷公益，贊助430國際不打小孩日活動。（沈嶸提供）沈嶸熱衷公益，贊助430國際不打小孩日活動。（沈嶸提供）

沈嶸本月贈10萬給財團法人人本教育文教基金會，贊助430國際不打小孩日活動，共同推廣家庭正面管教方式，她自踐行公益至今已捐款達670萬元，總物資捐贈達23920份，未來公益腳步也將持續進行下去。

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