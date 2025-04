17座葛萊美獎、樂壇傳奇史汀首度南下開唱！陳其邁：聽一次少一次

〔記者王榮祥/高雄報導〕擁有17座葛萊美獎肯定的樂壇傳奇史汀Sting,今年9月27日將巡迴至高雄流行音樂中心開唱;高雄市長陳其邁表示,這是史汀第一次南下開唱,聽一次少一次!

樂壇傳奇史汀首度南下高雄開唱。(翻攝官網)

陳其邁介紹史汀,生涯全球破億銷售、17座葛萊美獎肯定,縱橫樂壇超過50年。他提到史汀的歌,很多人一定聽過,特別是在70到80年代,史汀領軍The Police(警察合唱團)打造出許多首世紀傑作,包括英美冠軍曲〈Every Breath You Take〉以及被滾⽯雜誌冊封「史上最偉⼤500首金曲」之〈Roxanne〉。

個⼈時期代表作〈Fields Of Gold〉、電影《終極追殺令》(Léon: The Professional)片尾曲〈Shape Of My Heart〉、破億收聽抒情曲〈Englishman In New York〉等,都曾陪伴全世界億萬樂迷,渡過美好年代

世界巡迴「STING 3.0」, 9月27日在高雄流行音樂中心登場,2025月4月22日全面開賣,相關資訊可至TIX INFO、Live Nation Taiwan理想國查詢。

