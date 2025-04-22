晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

17座葛萊美獎、樂壇傳奇史汀首度南下開唱！陳其邁：聽一次少一次

〔記者王榮祥／高雄報導〕擁有17座葛萊美獎肯定的樂壇傳奇史汀Sting，今年9月27日將巡迴至高雄流行音樂中心開唱；高雄市長陳其邁表示，這是史汀第一次南下開唱，聽一次少一次！

樂壇傳奇史汀首度南下高雄開唱。（翻攝官網）樂壇傳奇史汀首度南下高雄開唱。（翻攝官網）

陳其邁介紹史汀，生涯全球破億銷售、17座葛萊美獎肯定，縱橫樂壇超過50年。他提到史汀的歌，很多人一定聽過，特別是在70到80年代，史汀領軍The Police（警察合唱團）打造出許多首世紀傑作，包括英美冠軍曲〈Every Breath You Take〉以及被滾⽯雜誌冊封「史上最偉⼤500首金曲」之〈Roxanne〉。

個⼈時期代表作〈Fields Of Gold〉、電影《終極追殺令》（Léon: The Professional）片尾曲〈Shape Of My Heart〉、破億收聽抒情曲〈Englishman In New York〉等，都曾陪伴全世界億萬樂迷，渡過美好年代

世界巡迴「STING 3.0」， 9月27日在高雄流行音樂中心登場，2025月4月22日全面開賣，相關資訊可至TIX INFO、Live Nation Taiwan理想國查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中