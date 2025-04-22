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娛樂 最新消息

高慧君罕秀手臂傷疤！ 急診慘遭庸醫扒皮 驚悚過程曝

高伊玲（左起）、高慧君、范宸菲今（22）出席大愛劇《院長爸爸》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）高伊玲（左起）、高慧君、范宸菲今（22）出席大愛劇《院長爸爸》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕最新大愛劇《院長爸爸》講述2015年發生的八仙塵爆事件，從救治身體傷痛、心理陰影及家屬對未來的不安中，透視醫護人員如何無私的奉獻展現專業精神。范宸菲、高伊玲、高慧君今（22）出席媒體茶敘，透露拍攝時有塵暴傷者現身當臨演，范宸菲起初以為是特殊妝效，和高伊玲得知真相後頻頻致歉。高慧君則秀出手臂傷疤，還原十多年前拍戲燙傷的經過。

《院長爸爸》找來影帝戴立忍演出院長重角，與他二次合作的高慧君大讚：「影帝就是影帝！」打趣形容他眼神深邃到看得見病患解決方案；高伊玲一見戴立忍便問：「你還記得我嗎？」原來他十八歲拍人生第一支女主角，正是戴立忍最後一隻南山咖啡廣告。范宸菲則直呼久仰大名，不過片場沒有太多互動，高慧君說戴立忍在片場習慣有自己空間，她觀察倒也不是高冷，「其實他是害羞，溫暖的人，我們主動問都OK。」

范宸菲、高伊玲透露片場收工後遇到一位塵暴受害者。（記者潘少棠攝）范宸菲、高伊玲透露片場收工後遇到一位塵暴受害者。（記者潘少棠攝）

高伊玲難忘在北慈拍攝時，片場滿是身上纏滿帶血繃帶的臨演，直呼當下彷彿身歷其境，忘記自己正在演出，收工後還遇到一位塵暴受害者，范宸菲坦言當下不曉得是病患來演出，心想劇組特殊妝很逼真，對方接著以開朗語氣表示：「我就是真的傷患」，兩人得知真相趕緊道歉。

高慧君秀出手臂傷疤，揭十多年前拍戲受傷內幕。（記者潘少棠攝）高慧君秀出手臂傷疤，揭十多年前拍戲受傷內幕。（記者潘少棠攝）

高慧君則透露十多年拍戲時曾釀職災，當時天冷劇組煮了米粉湯暖胃，她用餐時不慎手滑，幾條米粉硬生生掛在手臂上，當時她沒有多想僅用冷水簡單沖過就上戲，後來發覺疼痛時，戲服打開手臂已全是水泡，趕進送往急診救治，未料醫生卻在慌亂中把皮給剪了，當下沒打麻藥更讓她痛得哀號，後來到家醫科回診時，醫師聽聞處理過程，氣得大罵：「哪個醫生啊？」不過高慧君無意追究沒有多透露，而手上燙傷來來回回花了3個月處理，如今已是最好狀態，她也笑喊：「醫美去疤要找代言歡迎喔！」

此外，高慧君過去飽受假狀腺亢進之苦，目前狀況已趨於穩定，連帶新陳代謝也活絡起來，目前就根據數值亢進或低下作飲控調配，兩者飲食截然相反，雖然病情好轉，不過左眼仍有些突出，醫師建議手術或是中醫針灸免除開刀風險，而手術得打掉眼下苦頭讓出空間，讓她直呼：「我心裡還要克服。」

高伊玲不少朋友做醫護，她也藉機對全台醫護表示感謝，「正因大愛拍醫療劇要推廣給大家，我還跟先生說想去學急救，經由學習暸解到醫療人員如何處理。」她透露過去家中長輩開刀，有幸遇到超級名醫用心救治。也讓她想起人工試管的經驗，她過去在台大生殖中心做人工試管，第一次無果後，休息兩年決定再試一次，卻被告知主治醫師罹癌，當他得知醫師忍著身體病痛仍心繫患者，連自己生病都無法照顧時，高伊玲就決定不再執著，「沒有就算了，我還有很多家裡長輩，兄弟姐妹有就好了。」

一旁頻頻點頭的高慧君也透露，因甲狀線病症服用抗癌藥而停經，瀟灑向自家一整箱衛生棉道別，即使無法生育也無妨，可以把玩妹妹小孩，把心力放在照顧媽媽。

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