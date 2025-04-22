2025坎城影展絕美主視覺 致敬《男歡女愛》首曝雙海報

第78屆坎城影展主視覺雙海報。（取自坎城官網）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025年第78屆坎城影展將於5月隆重登場，今（22）公開影展主視覺，釋出兩張絕美海報，靈感取自法國名導克勞德雷路許金棕櫚獎電影《男歡女愛》，當中兩位主演安諾艾美、尚路易坦帝尼昂經典一幕，令影迷紛紛叫好。

坎城影展表示：「兩張海報是一種致敬，他們是溫柔與誘惑的絕美化身，安諾艾美、尚路易坦帝尼昂如這兩張海報般，永遠照亮我們生命中的電影。」表示之所以選擇此電影，是希望傾向分離的年代，坎城影展希望重新凝聚人心，讓身、心、靈更加貼近。

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第78屆坎城影展主視覺雙海報。（取自坎城官網）

《男歡女愛》由安諾艾美、尚路易坦帝尼昂飾演兩個受傷的靈魂相遇，互相吸引、抗拒，並在鏡頭下共舞，該片榮獲1966年坎城影展金棕櫚大獎最佳影片，隔年則順利奪下奧斯卡最佳外語片。

第78屆坎城影展將於5月13日至24日舉行，今年由大滿貫影后茱麗葉畢諾許擔任評審團主席，81歲資深影帝勞勃狄尼洛獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚」。

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