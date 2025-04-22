指原莉乃後悔了 當初竟對嫰妹「做一事」

指原莉乃（左）曾在節目上強吻「HKT48」學妹。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本大咖藝人松本人志、中居正廣、石橋貴明頻頻翻車鬧出性騷擾，人氣女團「AKB48」前成員指原莉乃也被砲轟以大學姐身分強吻當時才13歲的隊友矢吹奈子以及田中美久，這樁「女女吻」的過去就讓她遭到全網砲轟。如今指原莉乃也打破沉默對於當初衝動行為感到非常後悔。

日本人氣女團「AKB48」前成員指原莉乃。（翻攝自IG）

指原莉乃會認錯還有另外的原因，她在2023年曾針對松本人志等人的性騷擾事件發出指責，認為性騷零容忍，不應該因為是8年前的事就指責被害者翻舊帳。沒想到隨後網友即挖出指原莉乃多年前曾經對女團「學妹」等級的後輩成員進行「指原式騷擾」。

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「指原式騷擾」就是2014年12月指原莉乃上《HKT48的外出》，對3名當時13歲的「HKT48」成員進行嘴對嘴親吻、咬臉頰的行為，HKT48成員也曾出面爆料對於指原莉乃突如其來的「撲倒」、「索吻」、「啃咬」讓她們想拒絕又不感忤逆學姐。

指原莉乃過去對學妹嘴對嘴親吻、咬臉頰被稱為「指原式騷擾」。（翻攝自IG）

近日已經退團的指原莉乃針對網路所稱「指原式騷擾」打破沉默出面道歉，談到爭議行為時，指原莉乃本人表示非常後悔當初曾經做過那些行為，現在她回頭看當初的事，感到很不恰當。

現年32歲的指原莉乃對過去幼稚的行為感到十分後悔。（翻攝自IG）

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32歲的指原莉乃日前現身YouTube頻道，談到「騷擾」話題，表示當初在節目中對HKT48成員的行為作出這段評論「那時候的我，對於男、女、平等沒有概念，可能因為太天真，受到當時氛圍影響，加上自己太幼稚才做出那些行為」，她也大方提到自己10多年前把對其他小女生玩親親、摸胸部當作笑料，被粉絲取名為「指原式騷擾」的時候不但沒有意識到自己的錯誤還覺得很有趣。

隨著年紀漸長，她已經清楚了解人與人之間的界線，再也不會做出類似舉動，現在若有粉絲再度提及「指原式騷擾」她還會反過頭來制止並說明人和人之間必須互相尊重。

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