晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

指原莉乃後悔了 當初竟對嫰妹「做一事」

指原莉乃（左）曾在節目上強吻「HKT48」學妹。（翻攝自X）指原莉乃（左）曾在節目上強吻「HKT48」學妹。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本大咖藝人松本人志、中居正廣、石橋貴明頻頻翻車鬧出性騷擾，人氣女團「AKB48」前成員指原莉乃也被砲轟以大學姐身分強吻當時才13歲的隊友矢吹奈子以及田中美久，這樁「女女吻」的過去就讓她遭到全網砲轟。如今指原莉乃也打破沉默對於當初衝動行為感到非常後悔。

日本人氣女團「AKB48」前成員指原莉乃。（翻攝自IG）日本人氣女團「AKB48」前成員指原莉乃。（翻攝自IG）

指原莉乃會認錯還有另外的原因，她在2023年曾針對松本人志等人的性騷擾事件發出指責，認為性騷零容忍，不應該因為是8年前的事就指責被害者翻舊帳。沒想到隨後網友即挖出指原莉乃多年前曾經對女團「學妹」等級的後輩成員進行「指原式騷擾」。

相關新聞：雙不倫YouTuber女主角Yuma 新片上架全程不露臉

「指原式騷擾」就是2014年12月指原莉乃上《HKT48的外出》，對3名當時13歲的「HKT48」成員進行嘴對嘴親吻、咬臉頰的行為，HKT48成員也曾出面爆料對於指原莉乃突如其來的「撲倒」、「索吻」、「啃咬」讓她們想拒絕又不感忤逆學姐。

指原莉乃過去對學妹嘴對嘴親吻、咬臉頰被稱為「指原式騷擾」。（翻攝自IG）指原莉乃過去對學妹嘴對嘴親吻、咬臉頰被稱為「指原式騷擾」。（翻攝自IG）

近日已經退團的指原莉乃針對網路所稱「指原式騷擾」打破沉默出面道歉，談到爭議行為時，指原莉乃本人表示非常後悔當初曾經做過那些行為，現在她回頭看當初的事，感到很不恰當。

現年32歲的指原莉乃對過去幼稚的行為感到十分後悔。（翻攝自IG）現年32歲的指原莉乃對過去幼稚的行為感到十分後悔。（翻攝自IG）

相關新聞：小王祖賢隆乳出大事 胸部撞一下變成三顆奶

32歲的指原莉乃日前現身YouTube頻道，談到「騷擾」話題，表示當初在節目中對HKT48成員的行為作出這段評論「那時候的我，對於男、女、平等沒有概念，可能因為太天真，受到當時氛圍影響，加上自己太幼稚才做出那些行為」，她也大方提到自己10多年前把對其他小女生玩親親、摸胸部當作笑料，被粉絲取名為「指原式騷擾」的時候不但沒有意識到自己的錯誤還覺得很有趣。

隨著年紀漸長，她已經清楚了解人與人之間的界線，再也不會做出類似舉動，現在若有粉絲再度提及「指原式騷擾」她還會反過頭來制止並說明人和人之間必須互相尊重。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中