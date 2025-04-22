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娛樂 電視

同居孫綻2年「疑收入差距」爆情變？米可白回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白與小3歲的孫綻合作台視《追分成功》結緣，相戀滿2年，兩人戀情起初甜蜜放閃，經常在社群互動曬恩愛，不過近日爆出兩人關係出現裂痕，疑似因同居生活開銷分配問題起爭執。消息指出，孫綻原本會協助負擔房租與水電，但因收入不穩導致經濟壓力浮現，加上米可白忙於工作與照顧愛犬，雙方衝突加劇，感情陷入冷靜期。

米可白（右）與孫綻感情備受矚目。（翻攝自IG）米可白（右）與孫綻感情備受矚目。（翻攝自IG）

對此，米可白今難得不打迷糊仗，透過經紀人表示：「感情就是順其自然，現在都好，謝謝大家的關心。」並說現在最重要的是認真把戲拍好，把愛犬錢錢的身體照顧好，這是目前最重要的事。孫綻透過經紀公司表示：「我們兩個現在很好，真的很謝謝大家關心，再請多多關注我們的工作吧。

兩人因《追分成功》結緣，初期戀情低調，米可白曾避談男友身分，僅說「有人追求」，但社群動態早洩露蛛絲馬跡，雙方後來也認愛。交往期間，孫綻接受訪問時大方談情，但米可白總顯得保守，對戀情保持神祕態度。據傳，孫綻搬進米可白家後，生活磨合成挑戰，原本甜蜜的氛圍，逐漸被現實考驗取代。

雖然孫綻今年2月仍表示想與女友共度情人節，還返鄉幫忙賣餅卻遭誤解，他坦言希望外界聚焦作品，不願再過度談愛情，友人透露，米可白自農曆新年後不再提及男友，使人不禁揣測兩人是否感情已變。

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