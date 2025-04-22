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娛樂 電視

李明川曝賈靜雯暖舉 揭影后私下面：是性情中人

〔記者林欣穎／台北報導〕李明川新書《善用天賦：追尋自我，花漾人生持續綻放》7日開放預購，立刻空降博客來即時榜榜首，21日正式發行，也在誠品拿下雙料冠軍；入行30年，他從許多藝人朋友身上累積了不少「娛樂經驗法則」，例如金馬、金鐘雙料影后賈靜雯的「惜情」令他感動；並且從安心亞身上學到「找回初心」，才能將自己的精彩推到最大值。

李明川與賈靜雯。（產值娛樂提供）李明川與賈靜雯。（產值娛樂提供）

李明川新書《善用天賦》是他過往50年人生與入行30年的所見所得，分為4個篇章：《關於我，關於愛》、《打造個人IP》、《我的娛樂經驗法則》與《如何成為造型師》；他特別將「那些藝人教我的事」整理在《我的娛樂經驗法則》一章中與讀者分享。

李明川以造型師的身份入行，至今「唯一」一次幫賈靜雯化妝，是以救火隊的身分出現，因為她原本的彩妝師臨時出了狀況，緊急找人代班，剛好李明川家離攝影棚很近，接到通知後立刻出門，前後幾小時的工作是兩人僅有的短暫交流。

李明川（左）和安心亞有好交情。（產值娛樂提供）李明川（左）和安心亞有好交情。（產值娛樂提供）

後來他跨足幕前成為綜藝常客，賈靜雯在戲劇圈發展，依然沒什麼交集；直到近年，某次賈靜雯以品牌大使身份出席精品VIP之夜，李明川是該場活動嘉賓，當他拍完照準備離開，赫然看見賈靜雯突破重重保全人員的包圍往他走來、抓住他的手說：「明川老師～好久不見！這麼久沒見，一定要過來跟你說說話！」

李明川說，自己早年忙著接通告、沒時間交朋友，也不想因為交情影響工作狀態，所以入行30年與藝人一直都維持「君子之交淡如水」的互動，而賈靜雯如日中天的演藝地位，竟然如此惜情念舊，小小舉動給他帶來大大感動：「證明她絕對是個性情中人，有禮貌、有才氣、更懂得做人處事的道理，值得我學習。」

李明川出新書。（產值娛樂提供）李明川出新書。（產值娛樂提供）

至於安心亞，李明川佩服的是她成功把「性感」從阻力轉化成助力：「2011年她加盟唱片公司當歌手，一開始業界都以為她是插花過水，結果〈呼呼〉到現在還是各大尾牙、跨年晚會的指定歌曲，另外我發現她所有舞台唱跳演出，幾乎都是唱現場，這點真的讓我由衷敬佩不已，甚至啟發了我挑戰斜槓歌手的角色。」

他在安心亞身上學到的是：越放鬆自在的表演越迷人，回到初心把自己能做的做到最大值，最終開花結果是意想不到的驚喜。李明川說：「所以我不得不感謝安心亞給了我這麼大的勇氣，我不知道未來還有什麼挑戰等著我，但現階段『做什麼像什麼』是我的低標，也謝謝大家一直包容我的任性。」

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