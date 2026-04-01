獨家》「閃兵案」第4波！王子邱勝翊被拘提 疑有網紅也涉案

男星王子涉閃兵遭到警方拘提。（資料照）

〔記者陸運鋒／新北報導〕社會矚目的「閃兵案」執行第4波掃蕩！新北地檢署持續清出閃兵役男名單，今天指揮新北市刑警大隊、永和警分局兵分多路拂曉行動，拘提沉寂數月的男星「王子」邱勝翊；根據了解，檢警這波預估拘提將近10人，其中還疑似包括小網紅。

此次閃兵案掃蕩行動是繼去年2月、5月及10月以來的第4波，包括男星王大陸、陳柏霖、修杰楷、Energy坤達（謝坤達）、小杰（廖允杰）、書偉（張書偉）、陳零九、威廉（廖亦崟）、陳大天、大根（黃亮鈞）、李銓、阿虎（吳致任）、陳向熙、陳信維、黃博石。

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此外，就連金鐘影帝薛仕凌、唐振剛、阿達（昌璟翔）見苗頭不對，紛紛自行出面到地檢署「自首」，若加上這次的王子邱勝翊，已有19名藝人涉入閃兵案，亦不排除還會有下一波拘提行動。

案件起源於檢警前年5月偵辦一起詐騙案件時，意外從查扣的手機裡，發現詐團成員委託「閃兵集團」首腦「黑哥」陳志明協助免當兵，而陳嫌因另涉其他案件遭通緝，去年1月被捕後隨即發監執行迄今，檢警再從陳嫌手機陸續清出一票男星，甚至挖出王大陸涉及案外案。

陳嫌深知「高血壓」可閃兵，自購數套24小時血壓監測儀，先教導役男體檢時以憋氣加上丹田出力，就可製造血壓異常假象，待役男獲得住院或返家配戴24小時血壓監測儀器後，再由陳嫌或槍手攜帶24小時血壓監測儀器，將役男身上配戴的儀器交換，待量測結果接近滿24小時，陳嫌再將血壓監測儀器換回，最後取得不實診斷證明書，藉此閃避兵役，而這次拘提的閃兵役男，同樣是透過陳嫌所指導。

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