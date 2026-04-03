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娛樂 最新消息

綜藝天王憲哥出手 小優、宋羽葤撕破臉14個月終於和解

藝人小優（左）與宋羽葤（右）之間的造謠糾紛，在吳宗憲調解下，圓滿和解。（本報合成圖，翻攝自IG／記者潘少棠攝）藝人小優（左）與宋羽葤（右）之間的造謠糾紛，在吳宗憲調解下，圓滿和解。（本報合成圖，翻攝自IG／記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小優」游振宜與宋羽葤2025年2月爆發「造謠糾紛」，事件延燒14個月後，雙方終於在2日發布聯合聲明宣布正式和解。讓兩人放下心結的正是當年曾經因事件震怒的「憲哥」吳宗憲。

根據《三立新聞網》報導，吳宗憲認為「冤家宜解不宜結」，故當事人向他詢問意見時，吳宗憲勸導雙方要冷靜溝通、放下過去，他說：「就是讓她們平心靜氣，盡棄前嫌」。

認為「冤家宜解不宜結」的綜藝天王吳宗憲居中調解，讓小優與宋與葤化解心結。（資料照，記者潘少棠攝）認為「冤家宜解不宜結」的綜藝天王吳宗憲居中調解，讓小優與宋與葤化解心結。（資料照，記者潘少棠攝）

小優與宋羽葤日前聲明和解，小優公開道歉，更指出已向宋羽葤小姐表達歉意，經雙方友好協商後，兩人釐清誤會，達成和解，雙方願意放下一切，並祝對方有更好的未來。

除了放下過去恩怨之外，兩人也以共同名義捐款給「財團法人庭芳啟智教養院」，期望將負面事件轉化為正面力量，並未風波畫下句點。

糾紛起於2025年2月小優被指捲入私下散播胡瓜與宋羽葤相關傳聞。（翻攝自IG）糾紛起於2025年2月小優被指捲入私下散播胡瓜與宋羽葤相關傳聞。（翻攝自IG）

這件糾紛起於2025年2月小優被指捲入私下散播胡瓜與宋羽葤相關傳聞，引發熱烈討論。事情延燒後，小優形象大受打擊，更被外界視為「大嘴巴」，引起當時所屬經紀公司老闆吳宗憲不滿，並與小優解約，眾創演藝事業。

雖然事件期間小優出面澄清並向宋羽葤道歉，卻強調並未刻意散播不實內容；宋羽葤態度強硬，質疑小優沒有正面承認錯誤，希望她說明消息來源或承認自己造謠，鬧得不可開交。

宋羽葤當時想追求的是「真相」而不是有人出面道歉。（翻攝自IG）宋羽葤當時想追求的是「真相」而不是有人出面道歉。（翻攝自IG）

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