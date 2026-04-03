《逐玉》太娘引廣電局出手 苦苓笑噴：顯見中國思想落後

由張凌赫飾演的《逐玉》武安侯一角，因長相俊美，被中國官媒視為「妝容」太OVER，助長「顏值崇拜」歪風。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期爆紅的劇集《逐玉》，因故事主線「先婚後愛」的反差萌，再加上戲裡集結多位俊美男星，即便劇集已播畢多日，網路討論度仍居高不下，不但吸引新粉入坑，重刷率之高更引來中國國家廣播電視總局注意，在昨（2日）召開「電視劇健康審美座談會」上，要求未來製作戲劇時，應「杜絕顏值崇拜」、「減少流量依賴」、「改善妝造與劇情脫節」以及推動「劇本中心制」。相關意見讓觀眾覺得好笑，連向來批評中國專權的作家苦苓都忍不住開轟：干中國官媒屁事？

苦苓以「從粉底將軍看中國的思想落後」為，在社群發文寫道：

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「逐玉」本來就是個全虛構的古裝偶像劇，又不是歷史劇，將軍就算長得像宦官也沒人管得著，干中國官媒屁事？

軍人就應該威武剛強——這是落後100年以上的男強女弱觀念，那請問一下：花木蘭、梁紅玉可不可以打粉底？

現在除了女人可以當兵，男同性戀也可以當兵，跨性別也可以當兵⋯⋯中國卻連長得「娘」都不可以，口憐哪。

更口憐（可憐）的是從製作單位到全國廣大影迷，非但沒有群起而攻，反而沒人敢屁一聲，唯恐弄不好「逐玉」就下架了。

一個政權連人民最基本的娛樂都要說三道四，就知道他的掌控欲有多強、安全感又有多缺，難怪能潤的人都潤了。

北京一位大媽說得好：（已下架）「老娘不過是看?帥哥解解饞罷了，這也管？管一管空氣品質吧！」多麼鏗鏘有力！

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