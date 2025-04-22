三角龍求婚「庸俗救星」主唱慘遭拒絕！貝斯手肝膿瘍被喊生命鬥士

〔記者陳慧玲／台北報導〕「庸俗救星」樂團日前在台北Legacy開唱，這也是他們《Little Battle》首場新專輯發片演唱會，吸引近千人到場支持，演唱會邀請到「恐龍的皮」擔任嘉賓合唱，現場還出現「求婚」場面。

庸俗救星開唱，邀請恐龍的皮助陣演出。（庸俗救星提供）

庸俗救星和恐龍的皮合唱《Marry Me》限定英文版，三角龍也在歌曲中間向庸俗救星主唱宋家耘求婚，談到：「每次唱這首歌都有個慣例，庸俗救星擔任證人，要跟現場的人求婚！」

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於是三角龍把杏鮑菇當作捧花獻給家耘，無奈卻被拒絕，心碎將杏鮑菇撕成一塊塊分享給台下樂迷，三角龍上演跨物種求婚卻慘遭拒絕，笑翻全場！

接著庸俗救星移動到台前席地而坐，溫馨獻唱《我不想跟你結婚》，團員解釋：「前一首歌《Marry Me》是末日來臨，我就想跟你在一起，《我不想跟你結婚》是就算我們沒有未來，但我『現在』還是想跟你在一起，都是及時把握當下的心態，只是角色出發的立場因時空而異。」

三角龍向庸俗救星主唱宋家耘（右）求婚，慘遭拒絕。（庸俗救星提供）

另外吉他手阿雷談到《Little Battle》專輯象徵生活上的大小衝突與平衡，這次在專輯製作過程中，也遇到許多挑戰，「其中一件事差點讓演唱會辦不成，那就是晧宇住院。」

貝斯手羅晧宇日前掛急診被診斷出「肝膿瘍」，團員笑稱他是名符其實「從病床爬回舞台的生命鬥士，肝哥」。演出尾聲，羅晧宇哽咽表示在寫《有效期限》這首歌之後，便歷經讓他人生轉折的重病，「這首歌講的是，歷經多次離別後，開始意識到每段關係都有時效性，天下沒有不散的宴席。」生病後更珍惜身邊所有平凡瑣事。

庸俗救星首場新專輯演唱會邀請恐龍的皮合唱。（庸俗救星提供）

庸俗救星一連獻唱《暈車聽這首》、《廢物跑步》等多首歌曲，不料吉他手阿雷竟在演奏到最激昂的一刻斷弦，團員們搞笑在舞台上即興演奏悲慘配樂等待他換弦。

4月26日庸俗救星將到高雄LIVE WAREHOUSE大庫開唱，嘉賓是南西肯恩。5月3日則到台中Legacy演出，嘉賓是「一起聽團吧」節目冠軍hue，購票可洽iNDIEVOX售票系統。

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