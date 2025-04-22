（影音）國民黨立委被罷免7年無法選舉 張雅琴：遊戲結束

張雅琴21日在《年代晚報》分析倒閣新聞發展。（翻攝自Youtube）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市長蔣萬安17日喊出「立法院應推動倒閣」，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌隔日卻指最好方式是總統與國會一起重選，否則就是送民進黨選輸翻桌機會。對此，律師林智群聽不下去怒轟，黃國昌講話總是義正詞嚴，但實際上狗屁不通，女戰神、年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴也補一槍。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」在臉書引述張雅琴21日晚間在《年代晚報》表示，倒閣國民黨可以重選，選上他們可以當4年，選不上繼續選，「可是如果被罷免，國民黨就7年無法選舉」，她說：「就是遊戲結束。」

請繼續往下閱讀...

針對蔣萬安喊倒閣，黃國昌（圖）18日稱最好方式是總統與國會一起重選。（資料照）

而聽到台大法律畢業、取得康乃爾大學法學博士的黃國昌說出「國會、總統一起改選」這種話，林智群20日在臉書發文痛批，「黃國昌的問題，就在於他講的話看起來義正詞嚴，其實狗屁不通！首先，憲法只規定倒閣後，行政院長辭職，國會改選。憲法沒規定總統要辭職。兩個事情沒連動關係，黃國昌又想違憲了嗎？再來，總統缺位後，由副總統接任，副總統也缺位，由行政院長代行職務。我們國家的領導人，就是總統—副總統—行政院長。」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法