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（影）「末日場景」震撼降臨！狂粉喊話包場觀賞《全知讀者視角》

《全知讀者視角》獲讚場景、美術、視效全都神還原。（采昌提供）《全知讀者視角》獲讚場景、美術、視效全都神還原。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕高人氣韓片《全知讀者視角》日前釋出台灣版前導預告，短短一天內突破百萬觀看次數，氣勢驚人；網友狂讚「場景、美術、視效全都神還原」，宛如小說世界直接搬上大銀幕！

該片由《與神同行》製作團隊重磅打造，斥資高達300億韓幣（約台幣6.2億元）的驚人預算，刷新今年韓國影壇最高製作成本紀錄，氣勢非凡。

《全知讀者視角》獲讚場景、美術、視效全都神還原。（采昌提供）《全知讀者視角》獲讚場景、美術、視效全都神還原。（采昌提供）

前導預告中，安孝燮飾演的「金獨子」為唯一讀過網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》的讀者，竟親眼目睹小說情節成真，世界陷入毀滅，讓他不得不與李敏鎬飾演的小說主角「劉眾赫」並肩作戰，對抗未知災難。

相關新聞：獲譽「韓影救市之作」！安孝燮、李敏鎬《全知讀者視角》7月襲台

預告搭配磅礡配樂與極具衝擊力的高規格特效，搭配末日場景與震撼畫面，加上頂尖演員華麗登場，點燃粉絲熱情。據悉已有熱情觀眾主動號召親友準備包場觀賞，氣勢直逼「年度大片」等級。《全知讀者視角》將在7月在台上映。

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