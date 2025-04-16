獲譽「韓影救市之作」！安孝燮、李敏鎬《全知讀者視角》7月襲台

安孝燮（左）、蔡秀彬在《全知讀者視角》飾演金獨子與劉尚雅。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕安孝燮、李敏鎬主演韓國奇幻動作鉅片《全知讀者視角》耗資300億韓幣（約台幣6.2億元）天價打造，是韓國影壇今年最高預算之作，台灣今（16）正式定檔7月上映。

電影同步釋出首波概念海報、前導預告，曝光安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA，以及BLACKPINK成員Jisoo等卡司，全片融合神話、星座、文學與動作等奇幻元素，配合頂級製作團隊精心打造，有望成為繼《與神同行》後，再度刷新台灣影史票房紀錄的現象級之作，成為新一代「東方奇幻」代表作。

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《全知讀者視角》台灣版概念海報首度曝光。（采昌提供）

《全知讀者視角》由韓國知名作家sing N song創作，描述一部連載十年的小說，在完結篇公開當天，小說中的虛構世界竟在現實生活成真，唯一通篇閱讀過的忠實讀者「金獨子」將與小說主角「劉眾赫」與夥伴們展開驚心動魄的求生冒險，被業界寄予厚望，視為有望振興影壇與票房的救世之作。

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