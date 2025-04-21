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娛樂 最新消息

王子爆當年禁愛令「不能追黑澀會」 鬆口棒棒堂出道20週年有驚喜

王子擔任嘉賓指點學弟妹，鼓勵大家多戀愛練經驗。（記者王文麟攝）王子擔任嘉賓指點學弟妹，鼓勵大家多戀愛練經驗。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕踢帕娛樂2025年下半年進軍戲劇領域，帶來全新網劇《轉過頭替你擦眼淚》、《危城兄弟》，過去從選秀節目脫穎而出的優秀男女團成員，以「準演員」的全新身分亮相，今（21）記者會邀來「王子」邱勝翊擔任嘉賓，以過來身分指點學弟妹。

《轉過頭幫你擦眼淚》由《原子少年2》冠軍團F.F.O的張鈞嘉以及人氣團ARKis成員禾雁凱、鄭彫秦以及幽靈水晶的林書蘊領銜主演。（記者王文麟攝）《轉過頭幫你擦眼淚》由《原子少年2》冠軍團F.F.O的張鈞嘉以及人氣團ARKis成員禾雁凱、鄭彫秦以及幽靈水晶的林書蘊領銜主演。（記者王文麟攝）

首部亮相的是校園耽美偶像劇《轉過頭幫你擦眼淚》是部以音樂為主題、融合青春、奇幻與愛情元素的青春故事，由《原子少年2》冠軍團F.F.O的張鈞嘉以及人氣團ARKis成員禾雁凱、鄭彫秦以及幽靈水晶的林書蘊領銜主演。林書蘊以韓文自介驚豔全場，隨後驚喜帶來熱門舞曲《Drama》表演，象徵正式「跨入戲劇圈」的決心。張鈞嘉和禾雁凱也現場表演主題曲《轉過頭幫你擦眼淚》，瞬間將現場拉入劇情氛圍之中。

《危城兄弟》卡司包含FEniX陳峻廷、Saturnday唐立杰、AcQUA「貢丸」李秉諭和《原子少年2》洪暐、PINKFUN羅珮含以及曹家齊。（記者王文麟攝）《危城兄弟》卡司包含FEniX陳峻廷、Saturnday唐立杰、AcQUA「貢丸」李秉諭和《原子少年2》洪暐、PINKFUN羅珮含以及曹家齊。（記者王文麟攝）

第二部登場的《危城兄弟》是一部描寫兄弟情義的劇情片，卡司包含FEniX陳峻廷、Saturnday唐立杰、AcQUA「貢丸」李秉諭和《原子少年2》洪暐、PINKFUN羅珮含以及曹家齊。主演群不僅現場挑戰即興演出對手戲，更齊跳女團舞曲《Like Jennie》。

詹仁雄透露，兩部戲投資約2千萬以上，還喊話要做顏值最高的黑道片。FEniX陳峻廷一直是黑幫片愛好者，年紀輕輕就把香港兄弟片看過一輪，其中最愛以《跛豪》出名的呂良偉，洪暐則崇拜戲劇前輩鄭人碩，唐立杰希望演繹像《角頭》古斌角色「壞壞」一樣，壞到發顛的張狂模樣，李秉諭說前陣子看了李奧納多演出的《赤子本色》，感覺與自身角色頗為相似，羅珮含自認角色很像《月老》的王淨，希望以此為目標努力，曹家齊在導演建議下，打算參考《華爾街之狼》中李奧納多的角色。

曾擔任《原子少年》導師的王子現身站台，和ARKis禾雁凱、鄭彫秦、F.F.O張鈞嘉、「幽靈水晶」林書蘊一同受訪，他鼓勵新人們多戀愛提升經驗值，對演技更有幫助，自爆過去棒棒堂有禁愛令，規定不能跟黑澀會美眉交往，對此他也認同：「盡量不要跟同公司的，不然分手後不好。」

日前Lollipop棒棒堂睽違15年，合體站上「KKBOXX風雲榜」掀起粉絲回憶殺，王子笑說海巡了不少網友留言，「大家很支持我們，覺得我們沒什麼發福，頂多威廉一點點，其他人狀態都保持很好，還有留言說威廉像爸爸。」不過他後來顧及兄弟面子，笑說：「不要再攻擊他了，不然他要退群了，威廉都覺得我們霸凌他。」也喊話：「希望我們團體可以撐到，未來我的小孩來看我演出。」明年逢棒棒堂20週年，王子也預告正在努力準備新表演，想給歌迷特別的回憶。

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