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娛樂 最新消息

「獅子女」李杏片場慘被虐！大鶴笑：終於看到這一面

《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後。（華映娛樂提供）《器子》林映唯（左起）、李杏、陳妤、大鶴出席映後。（華映娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕犯罪動作電影《器子》上映以來，全台賣破1450萬，「可不可以4人幫」陳妤、林映唯、李杏和「大鶴」林鶴軒合體跑映後，聊到再次合作，大鶴特別對李杏片場被刑虐感到「幸災樂禍」，直呼終於看到這一面，好爽！

陳妤、林映唯、李杏和大鶴因合作導演簡學彬2020年《可不可以，你也剛好喜歡我》後變成好友，此次友情力挺演出。

李杏說朋友們都不同情她被虐待，最喜歡她在醫院飆罵張孝全的戲；大鶴則透露最多朋友問他的是：「張孝全的手臂到底有多粗？」

李杏在《器子》被刑虐。（華映提供）李杏在《器子》被刑虐。（華映提供）

大鶴笑說：「我接演的一大原因是知道李杏會被虐，我就是要現場直擊的快感。因為她是獅子女，平常是大姐大，根本看不到她被虐或一直賠不是的這一面，所以現場看到時有一絲喜悅。」

陳妤坦言簡學彬是她唯一拍戲後變熟的導演，為了力挺，雖然只是短短客串醫院及天台墜樓戲也毫不介意，「我甚至沒有拿到劇本，他說什麼就演什麼，真的就是挺他」。

林映唯為也力挺簡學彬，在《器子》中首度演媽，大鶴形容：「她以前都是美美校花，這次突破變媽。」林映唯提到先前包場請親友觀賞，結果大夥訝異她竟扮演慈母，「因為我是一看到小孩就會逃走的那種，朋友們覺得落差太大，很好笑。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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