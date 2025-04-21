合體村上隆看NewJeans演出 周湯豪爽喊：用光所有社交能量

〔記者張釔泠／台北報導〕國際潮流文化盛事ComplexCon上個月底於香港舉行，周湯豪受邀擔任座談嘉賓，以藝術家身分參與潮流盛會，除了與大家分享他的視野，也首度把自己的「Wish You A Good Life 祝您好命」創意商品帶到現場，心情非常興奮。

周湯豪赴「One Love Festival」演出。（IMC Live Global提供）

他還與藝術大師村上隆、吳建豪等好友欣賞韓國女團NewJeans改名NJZ後首度亮相的演出，網友們驚呼熱議：「我的偶像跟我的偶像們在一起看我的偶像！」周湯豪表示，「遇到好多老朋友，直接用光我這I人的所有社交能量，但好開心、能量很滿，I人直接變E人！」

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周湯豪與村上隆、吳建豪等人合體。（翻攝自IG）

上週末，他則切換回歌手身分，現身「One Love Festival」音樂節；他一直有個願望，希望能在戶外從夕陽時分唱到晚上，這次如願與台下萬人狂歡；他形容自己每次演出就像被上身一樣，常常前一秒還緊張到快吐了，上台之後就變成另外一個人，他也透露正在做新的歌曲，希望能夠很快回到錄音室，繼續把音樂分享給大家。

周湯豪赴「One Love Festival」演出，萬名觀眾嗨翻 。（IMC Live Global提供）

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