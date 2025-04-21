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娛樂 最新消息

為人作保扛1億債務！凍齡女星花17年還清 復出又摔斷腿近況曝光

周思潔推出新EP。（萊格悠國際文化提供）周思潔推出新EP。（萊格悠國際文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕凍齡玉女歌手周思潔推出全新EP《人生就是學》，第三波主打〈侃侃而談〉與蕭煌奇合唱，周思潔說當初受邀欣賞蕭煌奇的演唱會，一下子就被蕭煌奇渾厚真摯的嗓音吸引。演唱會結束後提出合作邀約，蕭煌奇超級阿莎力地一口答應，讓她感到非常開心。

周思潔推出新EP。（萊格悠國際文化提供）周思潔推出新EP。（萊格悠國際文化提供）

周思潔2000年曾遭到商業詐騙，隔年又因公司大火及替人作保，負債約1億，花了17年才還清債務，2020年重返樂壇又與音樂人小蟲發生糾紛，後來更是摔斷腿，復出之路波折不斷，但她不輕言放棄。

周思潔推出新EP。（萊格悠國際文化提供）周思潔推出新EP。（萊格悠國際文化提供）

這次她邀來蕭煌奇擔任製作人，前期收歌的過程非常順利，周思潔甚至用上「天賜的禮物」來形容這四首歌，「這張專輯裡收錄的四首歌，我一聽到DEMO就覺得很棒，完全沒有提出修改的想法，蕭煌奇老師還覺得不好意思，硬是改了一些再給我聽，但後來我們都覺得原版的最好聽！」

不料到了錄音期，周思潔卻意外摔斷了腿，貼心的蕭煌奇特地詢問是否需要推遲錄音期，但周思潔不願因為自己影響了蕭煌奇的工作行程，因此創下了坐著輪椅到錄音室錄音的畫面。製作人蕭煌奇每首歌都安排兩天錄音，整整花了一個月鉅細靡遺的用心錄完這張作品，後續的製作又花了好幾週的時間，但成品讓周思潔非常滿意，直呼不枉費所有的辛苦與努力。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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