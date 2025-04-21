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原地融化！蔣卓嘉翻唱「理想混蛋」神曲 懷抱超可愛薩摩現身

GJ蔣卓嘉與可愛薩摩耶狗狗合作MV。（索尼提供）GJ蔣卓嘉與可愛薩摩耶狗狗合作MV。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「GJ」蔣卓嘉2025全新音樂計畫《Chill你的HIT SONG》把大家熟悉的歌，變成最chill的陪伴，首發單曲以Lo-Fi、R&B的方式改編告五人的〈愛人錯過〉，在數位排行榜一度衝上冠軍，而第二波歌曲，GJ選擇改編理想混蛋的經典情歌〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，將原曲從木吉他改成電吉他風格，令人驚喜。

GJ蔣卓嘉與可愛薩摩耶狗狗合作MV。（索尼提供）GJ蔣卓嘉與可愛薩摩耶狗狗合作MV。（索尼提供）

〈不是因為天氣晴朗才愛你〉對GJ來說意義非凡，他從第一次聽見這首歌，就在旋律與歌詞中產生強烈共鳴。原曲是以木吉他與vocal為主軸，GJ將歌曲改編以電吉他為基底，層層堆疊聲響，「希望能透過改編版的〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，輕輕陪你走過生活的高低起伏，也讓喜歡〈不是因為天氣晴朗才愛你〉的聽眾，感受到耳目一新的感動。」

GJ蔣卓嘉與可愛薩摩耶狗狗合作MV。（索尼提供）GJ蔣卓嘉與可愛薩摩耶狗狗合作MV。（索尼提供）

而第一首改編單曲〈愛人錯過〉的單曲封面是慵懶的貓，第二首單曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉的單曲封面由一隻薩摩耶當主角，MV也由薩摩耶Elsa擔綱演出主角，拍攝當天牠一現身，可愛的模樣就征服拍攝團隊，讓GJ想起小時候在澳洲也養過薩摩耶，主動和Elsa玩起來，GJ說：「雖然牠已經離開了，但跟Elsa的互動，讓我想起以前好多熟悉又溫暖的回憶。」從Elsa的眼神裡，GJ就能感受到一種很深的療癒與情感連結，直說：「整個拍攝過程讓我有種久別重逢的感覺。」

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