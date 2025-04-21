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樂天女神竟藏「大叔」！河智媛自爆私下超鬧反差萌

樂天女孩穿上空姐裝大跳開場舞。（樂天桃猿提供）樂天女孩穿上空姐裝大跳開場舞。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿「環遊世界」主題日20日進入第二天，樂天女孩再次換上空姐制服熱舞應援，雖遇大雨比賽順延，仍澆不熄她們的熱情。韓籍新成員河智媛三天連戰仍敬業滿滿，被問到身體狀況笑說：「比賽的時候腳不疼，結束後才會痛，但都有休息，好多了。」

岱縈（左）說自己是智媛的小粉絲。（樂天桃猿提供）岱縈（左）說自己是智媛的小粉絲。（樂天桃猿提供）

岱縈化身空姐，場上熱情應援。（樂天桃猿提供）岱縈化身空姐，場上熱情應援。（樂天桃猿提供）

空姐造型引起網友暴動，直呼「哪家航空顏值這麼高？」河智媛也謙虛回應：「雖然沒想當空姐，但穿這身制服應援很榮幸。」學姊岱縈則夢想成真，透露從小有空姐夢，這次終於在球場圓夢。兩人還透過贊助商活動互動熱絡，岱縈笑說早就是河智媛的小粉絲，沒想到如今成為同事。

河智媛自爆私下超鬧反差萌。（樂天桃猿提供）河智媛自爆私下超鬧反差萌。（樂天桃猿提供）

河智媛近日在網上人氣飆升，一段她被粉絲用「諧音梗」撩笑的影片瘋傳，她也感動表示：「粉絲為了我準備韓語，真的很用心。」她還自曝私底下其實個性反差大，「私人場合，我更喜歡先開玩笑，因為喜歡大叔式搞笑，所以外號叫大叔。」岱縈則自豪擁有超強續航力，表示：「只要睡飽，連戰應援也沒問題！」兩人魅力十足，成為現場最亮眼的風景。

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