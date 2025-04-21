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娛樂 最新消息

《長相思》鄧為爆紅漲粉百萬 自爆入戲深陷低潮

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來戲劇43頻道正在熱播由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次等人主演的《長相思》，劇中，鄧為角色悲喜雙加，一開始他與楊紫的相遇時簡直不成人型，還好經過楊紫的拯救改造才成翩翩公子哥。鄧為入行時間不長就接到《長相思》中的「塗山璟」角色，也讓他因此角爆紅漲粉數百萬，不過，鄧為說他拍這部戲時，常半夜隨著主角心傷，拍完還要花一個月才能走出角色。

楊紫劇中幫來路不明的鄧為取名為「葉十七」。（緯來戲劇台提供）楊紫劇中幫來路不明的鄧為取名為「葉十七」。（緯來戲劇台提供）

在《長相思》中，鄧為一出場就是看不出人形的流浪漢，被楊紫飾演的小六醫師拯救，經過一番打理才逐漸變正常，原來他是高等神族青丘公子「塗山璟」，家大業大，被哥哥欺負霸凌才落得此番田地，楊紫為他取名「葉十七」，讓他對這位「救命恩人」誓死守護，葉十七與小六的甜蜜蜜的互動也讓粉絲看得心動，鄧為劇中也有多段經典台詞，包括「我的心太小，裝不下整個世界，只裝得下一人」等，癡情等候的形象讓鄧為在《長相思》播出期間人氣大漲，粉絲增加數百萬，立馬成為一線男星，成為各大國際品牌邀約代言的對象。

鄧為飾演的葉十七，對楊紫的深情守候讓影迷為之動容。（緯來戲劇台提供）鄧為飾演的葉十七，對楊紫的深情守候讓影迷為之動容。（緯來戲劇台提供）

鄧為說自己很榮幸能演到《長相思》中「塗山璟」這個角色，剛接下角色時，他還得揣摩劇中葉十七與塗山璟兩個不同身分的心境，用他們的角度看事情，常常半夜會以「塗山璟」的想法來想事情，然後就陷入悲傷的情緒久久不能自己。鄧為說，自己在劇中很多哭戲，一開始為了演出身上被虐傷痕累累，每次都要花很久的時間化特殊妝，一化完就讓他立刻進入角色。拍了大半年的戲，要走出角色，鄧為坦承不容易，大概需要殺青後一個月的時間才能正式告別。

鄧為因為《長相思》中的深情塗山璟，人氣大幅提高。（緯來戲劇台提供）鄧為因為《長相思》中的深情塗山璟，人氣大幅提高。（緯來戲劇台提供）

近期，鄧為在央視「百年丁香詩會」上與北京電影學院的學生共同吟詠《長相思•山一程》，雖是穿著時裝歌頌，但也重現了《長相思》的經典橋段。鄧為說，戲播出後他才感受到這部戲很紅，當時，家人朋友都會傳訊息問他之後劇的走向為何，小么到底跟誰在一起？去買東西時，也看到店員用平板追劇，還頻頻聽到《長相思》的歌曲出現，讓他覺得有機會跟楊紫搭檔演出真是太幸運了。《長相思》週一至五晚間10至12點於緯來戲劇台43頻道播出。

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