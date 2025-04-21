抗黃國昌新招數？ 王義川拿濕紙巾做這動作才質詢

立委黃國昌今（21）日於立法院司法及法制委員會質詢。（記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨團18日拋出2公投提案引發多位綠委批評，席間爆出民進黨立委林淑芬指座位前方民眾黨立委黃國昌不敢提倒閣，飆罵「臭俗辣」、「俗辣昌」，還想來選新北市長，「騙肖欸」，指他叫同黨立委麥玉珍、劉書彬去講，爭議的事情不敢講，躲在女人後面是「沒路用的男人，沒路用的人，一點架勢都沒有」，民進黨立委王義川也在現場飆罵「臭俗辣黃國昌」!

由於黃國昌質詢時「太大聲」，多次與王義川針鋒相對，本週立院司法及法制委員會今（21）日安排司法院、法務部、國家安全會議、國防部、國家安全局、海洋委員會、內政部等部會就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告。

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黃國昌今在司法委員會排第1個質詢、接著是藍委林倩綺、綠委陳培瑜、沈發惠，王義川排在第5個質詢，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」發文透露，王義川在質詢前先拿衛生紙擦拭麥克風，他表示：「我擦一下，我剛看黃國昌質詢，好恐怖喔！」王義川的動作，被解讀疑要清淨先前黃國昌稍早質詢時所留下的口水。

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