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娛樂 日韓

李珠珢熱到「妝容崩壞」 特寫畫面流出網驚：同一人？

李珠珢一舉一動備受關注。（翻攝自IG）李珠珢一舉一動備受關注。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢今年來台加盟富邦悍將啦啦隊後話題不斷，近期又宣布擔任韓職LG雙子隊啦啦隊，消息一出引發不少反彈聲浪。一舉一動備受關注的她，日前被網友曝光超近距離影片，再度掀起熱議。

日前有網友曬出李珠珢簽名時的畫面，由於拍攝距離相當接近，使她的妝容狀態一覽無遺，似乎因為天氣炎熱，導致底妝浮粉、細紋明顯，與平時精緻模樣有些差距。影片曝光後立即在網路上瘋傳，不少人驚呼「天啊，同一人嗎」、「還是得靠濾鏡」、「近看有點卡粉」，但也有許多網友力挺，認為她的膚況已經相當不錯，「這麼近拍本來就是真實的皮膚毛孔，她狀況算好的了」、「皮膚狀況很好」

事實上，李珠珢來台發展不久後便宣布將台韓兩邊跑，鬧出不小的風波，社群也掀起退粉潮。對此，李珠珢日前透過經紀公司富邦育樂回應，「珠珢知道台灣粉絲們對他的期望及討論，珠珢會更認真投入應援及相關準備來呈現最好的表演給大家，未來的相關規劃請大家敬請期待」。

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