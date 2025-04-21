J.Sheon驚喜揭幕CENTRAL音樂祭！櫻坂46壓軸獻台北處女秀

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本都市型音樂祭「CENTRAL」音樂祭台北場前天（19日）晚上在新莊Zepp New Taipei熱烈展開，除了4大日星輪番上陣之外，R&B歌手J.Sheon也開心受邀擔任開場嘉賓，他獻唱金曲《輸情歌》等夯曲，為演出揭開序幕。

日本都市型音樂祭「CENTRAL」音樂祭－J.Sheon。（好玩國際文化提供）

打頭陣登場的是木谷竜也（Tatsuya Kitani），開場演唱動畫《BLEACH 千年血戰篇》的片頭曲《Scar》，炒熱現場氣氛後，他以台語和英文大喊：「多謝！Thank you！」接著放下吉他演唱了《Rapport》，下一首《若我將在明日死去》，全場更是跟著節奏拍手。緊接著一首《化け猫》讓現場氣氛更加火熱。

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日本都市型音樂祭「CENTRAL」音樂祭－木谷竜也。（好玩國際文化提供）

木谷竜也隨後又拿起吉他，彈奏了被許多歌手翻唱、充滿中毒性的《永遠在一起！》讓現場氣氛嗨到最高點。當觀眾大喊「Tatsuya，最棒！」時，木谷竜也也回應：「台北，最棒！」最後木谷竜也演唱了電視動畫《咒術迴戰 懷玉・玉折》的片頭曲《青のすみか》再度讓現場陷入狂熱。下個月木谷竜也將展開他的首次海外巡迴演唱會，首站就是台北，他與歌迷約定下次見，並大聲道別，為這段充滿熱力的演出畫下句點。

日本都市型音樂祭「CENTRAL」音樂祭－HANA。（好玩國際文化提供）

由日本選秀節目《No No Girls》脫穎而出的七人女子團體組合HANA，4月才剛主流出道，以火速之姿站上首次的海外演出舞台。

日本都市型音樂祭「CENTRAL」音樂祭－新學校領袖（ATARASHII GAKKO！）。（好玩國際文化提供）

HANA以《Drop》開場，充滿力量的舞蹈和強勁的歌聲，爆發力十足的表演讓現場氣氛馬上沸騰。接著在《Tiger》這首歌中，HANA以帥氣的椅子舞，讓全場都沉浸在充滿活力的節奏中。而在MC環節，一掃剛才強勁的舞蹈形象，成員們一一自我介紹外還聊到令成員們都印象深刻的小籠包、地瓜球等美食，展現了可愛的一面。

日本都市型音樂祭「CENTRAL」音樂祭－新學校領袖（ATARASHII GAKKO！）。（好玩國際文化提供）

在HANA的引領下，當成員們大喊「HANA」時，觀眾們都大聲且開心地回應「Bloom Bloom」，現場氣氛十分熱絡。最後，HANA表演了即將在4月23日發表的出道單曲《ROSE》。HANA在舞台上投影出的玫瑰花影像中華麗地舞動著，而由於這首歌已經在網路上發表並獲得不少熱烈回響，因此現場氣氛High到最高點。HANA以驚人的氣勢登台，是一個非常值得期待的團體。

日本都市型音樂祭「CENTRAL」音樂祭－櫻坂46（SAKURAZAKA46）。（好玩國際文化提供）

隨著鈴聲響起，現場歌迷已經開始歡呼，大家熱烈迎接的是新學校領袖（ATARASHII GAKKO！）當《Change》的前奏一下，台下馬上陷入瘋狂。這是新學校領袖繼去年的世界巡迴演唱會PartⅠ之後，第二次站上Zepp New Taipei的舞台。新學校領袖自由自在地來回奔跑，一手拿著掃帚熱情演唱《Arigato》時，粉絲們也紛紛舉起雙手，跟著節奏左右擺動。她們巧妙地運用日語、中文和英語打招呼，與觀眾進行熱烈的互動。擅長帶動現場氣氛的新學校領袖，讓台下歌迷都情不自禁地跟著吶喊、搖擺。

日本都市型音樂祭「CENTRAL」音樂祭－櫻坂46（SAKURAZAKA46）藤吉夏鈴。（好玩國際文化提供）

當新學校領袖穿上改良式長版制服時，粉絲們也馬上隨著舞台上的呼喊聲跳躍回應。狂熱的現場響起的是《Pineapple Kryptonite Remix》，緊接著的《Tokyo Calling》，隊長SUZUKA更是直接衝入觀眾席，讓現場氣氛來到最高潮，二樓的觀眾也紛紛站起身來，全場的歡呼聲不絕於耳。

最後，新學校領袖帶來了上個月剛發行的新歌《One Heart》，這首充滿活力的歌曲讓全場融為一體，沉浸在溫馨的氛圍中。最後，全場歌迷與新學校領袖一起比愛心手勢合影留念，並不斷向傳送愛心的歌迷們道別：「下次再見！」才依依不捨地離開舞台。

日本都市型音樂祭「CENTRAL」音樂祭－櫻坂46（SAKURAZAKA46）。（好玩國際文化提供）

壓軸登場的是櫻坂46（SAKURAZAKA46），《Overture》的旋律一響起，各式螢光棒的光芒瞬間點亮整個會場，能強烈感受到台北 Buddies（粉絲名）們引頸期盼的心情。

櫻坂46在台北的首場演出以《Start over！》揭開序幕，成員們身著黑紅相間的服裝，深深吸引住所有粉絲的目光。緊接著連續演唱了《BAN》和《流彈》等歌曲，櫻坂46充滿力量又極具動感的舞蹈，向台北的粉絲們展現了她們不僅僅是偶像，更有著堅強的實力和獨特的魅力。

整個演出，成員們臉上帶著燦爛的笑容，松田里奈表示：「強烈感受到所有粉絲的熱情。」隨著一首首歌曲的演唱，會場的氣氛也越來越火熱。山﨑天興奮地表示：「第一次在台北現場演出，能見到大家真的好開心！」演出最後，櫻坂46帶來充滿青春活力的《UDAGAWA GENERATION》，為這次的台北演出畫下句點。

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