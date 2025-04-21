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（影音）凱道演說忙拉票 廖筱君：苗博雅當台北市長多好

廖筱君（左）凱道演說同框苗博雅。（翻攝自Youtube）廖筱君（左）凱道演說同框苗博雅。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人、昔日政論節目主持人廖筱君19日現身「拒絕統戰，守護台灣」大會，最讓民眾印象深刻，她在台上演說當起吸票機，忙著替台北市議員苗博雅拉票。

當天廖筱君在結束演說後，前立委陳柏惟和苗博雅聯袂上台感謝她到場，廖筱君誇陳柏惟現在是政論節目高收視率保證，接著走向苗博雅說：「看到這樣年輕人，覺得未來的台北市長，如果是她，多好啊！」譏諷台北市長蔣萬安日前喊出倒閣，結果國民黨沒人跟進。

「拒絕統戰，守護台灣」大會19日下午在凱道登場，現場群眾手持中華民國、日韓美等國的國旗揮舞，公民齊聲反共。聯電創辦人曹興誠宣講表示，大罷免節節勝利、成功在望，一定可以驅逐國民黨立委，讓國會恢復正常，當天現場湧入5萬5千人。

活動從下午2點開始，歷時5小時，許多公民自製手板寫下「我是台灣人，我反藍白共匪」、「舔共立委、惡奴欺主」等標語，還有外籍人士高舉「失去自由只需一瞬，爭取自由需要一生；相信我，我是烏克蘭人」的紙板。群眾高呼「拒絕統戰、守護台灣；挺罷免、清除中共同路人」等口號，並向罷團志工致意。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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