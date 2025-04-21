田口淳之介昔為傑尼斯偶像 改當牛郎有後悔

田口淳之介曾是傑尼斯人氣男團KAT-TUN成員之一，去年下海轉行當牛郎。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕39歲日星田口淳之介曾是傑尼斯人氣男團KAT-TUN成員之一，2019年因涉毒當眾下跪道歉後淡出演藝圈，去年爆出下海轉行成為紅牌牛郎。

近期中國網紅富婆「卡姐」赴日造訪田口淳之介工作的牛郎店，2人相談甚歡並聊起許多秘辛，當晚他先在台上勁歌熱舞，之後主動到富婆網紅身旁服務對方並自我介紹，過程中不忘問富婆網紅要不要開酒，二人接著一起同歡。

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中國網紅富婆卡姐日前赴日造訪田口淳之介工作牛郎店，兩人相談甚歡。（香港星島日報）

席間，田口淳之介問富婆網紅是否知道日本傑尼斯事務所，他表示自己以前是這公司明星，曾是KAT-TUN成員，「我以前好有名，在東京巨蛋開過演唱會。」似乎很回味以前風光日子，但坦言做牛郎比以前當明星賺得更多。

田口淳之介也透露與昔日團員龜梨和也、赤西仁仍是朋友，當被問到如今淪落當牛郎是否後悔，他說︰「說沒有就是嘴硬。」

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