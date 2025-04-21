晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

田口淳之介昔為傑尼斯偶像 改當牛郎有後悔

田口淳之介曾是傑尼斯人氣男團KAT-TUN成員之一，去年下海轉行當牛郎。（香港星島日報）田口淳之介曾是傑尼斯人氣男團KAT-TUN成員之一，去年下海轉行當牛郎。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕39歲日星田口淳之介曾是傑尼斯人氣男團KAT-TUN成員之一，2019年因涉毒當眾下跪道歉後淡出演藝圈，去年爆出下海轉行成為紅牌牛郎。

近期中國網紅富婆「卡姐」赴日造訪田口淳之介工作的牛郎店，2人相談甚歡並聊起許多秘辛，當晚他先在台上勁歌熱舞，之後主動到富婆網紅身旁服務對方並自我介紹，過程中不忘問富婆網紅要不要開酒，二人接著一起同歡。

中國網紅富婆卡姐日前赴日造訪田口淳之介工作牛郎店，兩人相談甚歡。（香港星島日報）中國網紅富婆卡姐日前赴日造訪田口淳之介工作牛郎店，兩人相談甚歡。（香港星島日報）

席間，田口淳之介問富婆網紅是否知道日本傑尼斯事務所，他表示自己以前是這公司明星，曾是KAT-TUN成員，「我以前好有名，在東京巨蛋開過演唱會。」似乎很回味以前風光日子，但坦言做牛郎比以前當明星賺得更多。

田口淳之介也透露與昔日團員龜梨和也、赤西仁仍是朋友，當被問到如今淪落當牛郎是否後悔，他說︰「說沒有就是嘴硬。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中