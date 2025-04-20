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黃少祺每日狂練20小時 演冷面軍官嚇壞劇迷

游安順劇中遭逢意外濺血。（客家電視台提供）游安順劇中遭逢意外濺血。（客家電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕客家電視台最新重磅劇集《星空下的黑潮島嶼》自開播以來即引起廣大關注。聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。劇情深刻且感人。上週播出的第五、六集中，黃河飾演的羅有德親手製作小提琴，王識賢則動手打造天文望遠鏡，讓觀眾忍不住笑說：「根本像在上勞作課！」

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然而劇情瞬間急轉直下，王識賢與吳念軒飾演的角色再度被送回台灣本島審判，命運未卜，本週預告中，劇情將進入另一高潮，颱風夜中極端氣候下的醫療救援畫面令人感到緊張，而黃少祺飾演的角色也似乎將揭開塵封已久的過往祕密，引發觀眾高度關注。

睦媄劇中成為醫務所地實習生。（客家電視台提供）睦媄劇中成為醫務所地實習生。（客家電視台提供）

劇中飾演「小月」的睦媄談到與游安順、黃采儀的對戲經驗時表示：「一開始覺得順哥和采儀老師很有嚴父慈母的氣場，一直到殺青後我才發現，順哥可能是特別營造出「嚴父」的氣場，戲外的他其實總是笑咪咪的，反差感很可愛。」對於拍攝颱風天那場重頭戲，她也印象深刻：「當時台南正遇上寒流，我們一整晚反覆在風雨裡拍攝，即使裹著緊急救生毯，我還是冷到發抖，但順哥居然完全不受任何影響，我很佩服他怎麼辦到的？順哥只是淡淡地說：『以前就是這樣走過來的。』那份堅定讓我感到很敬佩。」她最難忘的則是那場小月首次面對家人生命危機的橋段：「那是她第一次不再乞求別人，而是靠自己動手、冷靜救援。那份相信自己、堅持到底的信念真的很打動我。」

飾演小月父親的游安順也對睦媄給予高度評價：「她表演慾望強烈，對角色有自己的觀點，能溝通、理解、細膩自然，讓我聯想到年輕時的葉全真。」談及颱風場景，他坦言：「拍攝環境真的很艱困，心中不免忐忑，但又不得不接受，再緊急的情況下完成了手術，但也因此讓我的角色有了轉變，也象徵他開始理解女兒從醫的夢想，另外在畫面看到的縫合鏡頭，是用仿真皮的替身和道具，真的很逼真，也讓戲劇上才能表現出更多張力。」

黃少祺《星空下的黑潮島嶼》沉靜演出令觀眾不寒而慄。（客家電視台提供）黃少祺《星空下的黑潮島嶼》沉靜演出令觀眾不寒而慄。（客家電視台提供）

而飾演趙任寧的黃少祺則透露，他花了大量時間練習口音及語調，「幾乎每天練到20小時以上」。黃少祺更提到角色詮釋上的挑戰：「趙任寧是個內心深沉的人，雖然身處高位，內心卻充滿擔憂，但不能表露情緒。在部隊裡，不能慌亂，要把那份表面冷靜與內心波濤演得恰到好處，這對我來說是一次深刻的表演歷練。」他也感性表示：「那個時代沒有選擇，只有生與死。我若是趙主任，可能也會為了生存而做出那些選擇。人終究是有私心的，這是歷史的殘酷與無奈。」

由黃河飾演的主角羅有德，本週在劇中將創作小提琴曲，這是有德為島上的新生夥伴所寫的作品，也是劇情預留的伏筆。而這首由知名音樂人陳建騏「代筆」創作的配樂《黑潮島》，也改寫成《星空下的黑潮島嶼》客語版主題曲《無姓共名》（華語版為《無姓同名》），並由洪佩瑜以溫暖的歌聲詮釋，是她首次演唱客語作品，將帶來《星空下的黑潮島嶼》最後大結局。在戲劇播出之前，觀眾將有機會透過廣播電台大首播，搶先聽到這首哀傷但不失希望與力量的好歌。

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