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娛樂 最新消息

《星空下的黑潮島嶼》驚見「清宮史物」 慈禧太后戲曲道具曝光

劉承恩的恩師出借百年戲曲道具供《星空下的黑潮島嶼》拍攝。（客家電視台提供）劉承恩的恩師出借百年戲曲道具供《星空下的黑潮島嶼》拍攝。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革。上週播出的第三、第四集，回憶起中秋晚會那場戲，劉承恩說：「那天下午就開始化妝、綁頭、穿戲服，現場台下坐著超過百位飾演軍官與村民的演員，大家第一次看到京劇演出，現場氣氛非常緊張，就像真的要登台表演一樣。」

劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》飾演王章，面臨絕望困境。（客家電視台提供）劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》飾演王章，面臨絕望困境。（客家電視台提供）

劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》粉墨登場。（客家電視台提供）劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》粉墨登場。（客家電視台提供）

劉承恩笑說：「拍攝這場戲前也一直跟念軒重複練習，念軒還問我穿上戲服如果想要上廁所怎麼辦？真的是讓我哭笑不得。」他感性說：「我87歲的戲曲老師很支持我這次的演出，還把他爺爺當年在慈禧太后面前演出時用過的『牙笏』借來讓我們拍戲使用，能在戲中使用這麼有歷史意義的道具，真的很感動。」

夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》慘遭修理仍不放棄。（客家電視台提供）夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》慘遭修理仍不放棄。（客家電視台提供）

夏騰宏飾演「李木雄」，他分享拍攝經歷：「我記得拍攝的第二場戲就是被軍官修理，導演要求我，不管怎麼被打倒在地都要爬起來，僅僅一場戲讓我理解了木雄性格裡的倔強與不屈，也在之後的拍攝可以更精準掌握木雄的狀態，我想那一刻的他，其實已經心力交瘁，幾乎想放棄，但又不願就此屈服，只希望自己即使犧牲，也要有價值。」

夏騰宏（左）在《星空下的黑潮島嶼》面臨與其他人理念不合的狀況。（客家電視台提供）夏騰宏（左）在《星空下的黑潮島嶼》面臨與其他人理念不合的狀況。（客家電視台提供）

談到劇中與王識賢飾演的「鍾富源」角色之間的理念衝突，夏騰宏表示：「雖然前期木雄與富源的理念南轅北轍，但隨著相處漸深，木雄開始理解這位前輩的立場。然而隨著刺青事件和個人遭遇的發展，他將內心的不滿轉向富源，因為他知道富源能承受，也是他宣洩無力感的一種方式。」

夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》不畏權勢感於反抗軍官。（客家電視台提供）夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》不畏權勢感於反抗軍官。（客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》每週日晚間9點，在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，一週兩集，週一、週二晚間10點在客家電視也有重播。台視主頻則自4月5日起，每週六晚間10點播出一集。

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