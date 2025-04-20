無視亡者名聲 演歌天后八代亞紀裸照恐外流？

日本演歌天后八代亞紀死後不得安寧，竟有唱片公司表示會在紀念專輯附上她的裸照。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本演歌天后八代亞紀因罹患「膠原病」，不得不暫停工作，最後仍於2023年12月30日離世，享壽73歲。日本「新世紀唱片」推出她的紀念專輯《忘れないでね》（不要忘記我，暫譯），卻「八代亞紀首次全裸寫真」為噱頭，表示會在紀念專輯內附上她在20幾歲被同居人以拍立得拍下的兩張裸照，引發網友暴怒。

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在日本擁有天后地位的八代亞紀過世後，唱片公司竟然還想發死人財，更不擇手段用「裸照」創造話題，氣得網友串連「捍衛八代亞紀尊嚴」活動。另一方面，八代亞紀生前經紀公司也痛斥新世紀唱片行為惡劣，無法原諒，更表示將採取法律行動。

新世紀唱片表示即將發行的八代亞紀紀念專輯將付上兩張未曝光裸照。（翻攝自IG）

新世紀唱片無視外界罵聲，堅持「合法持有版權」，還表示紀念專輯將按計畫於明（21）日發行。新世紀唱片的社長更對外表示，八代亞紀在1986年從世紀唱片跳槽到日本古倫亞美，當時他就在2000年向瀕臨破產的世紀唱片買下母帶版權與公司擁有的全部財務，所以無論使用音源或公開照片都沒有法律上的問題。

八代亞紀歌迷及經紀公司高呼新世紀唱片的作法涉及誹謗死者罪、散發裸照及淫穢物品罪，還存在已解散公司名義開展業務，賺取利潤的稅務問題。

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經紀公司嚴正要求新世紀唱片中止發行專輯，網有更在網路發起連署請願，「捍衛八代亞紀尊嚴」活動獲得極大反響，雖然部分唱片行自主宣布停止預售及販售該紀念專輯，但新世紀唱片官方網站還是提供訂購方法，一代歌后死後仍不得安寧。

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