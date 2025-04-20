（影）「蛇姬」林采緹中空運動 超辣低胸背心大方露半球

因Cosplay《海賊王》「蛇姬」聲名大噪的女星林采緹。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因參加香港動漫電玩節Cosplay《海賊王》「蛇姬」波雅．漢考克聲名大噪的女星林采緹，為維持好身材，經常把握空檔時間進行鍛鍊，近日她更把自己健身的影片放在社群平台，火辣中空裝搭配豐滿上圍，吸引大批網友觀看，目前已有上千人按讚。

林采緹選擇用運動的方式恢復線條。（翻攝自IG）

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從照片中可以看到林采緹穿著豆沙色運動背心，低胸剪裁露出大半個雪白美胸，隨著她運動，胸部也不斷搖擺晃動，看得人血脈賁張。上衣短版中空設計除了能欣賞林采緹的豐滿上圍，同時也能看到纖細的小蠻腰，為了方便運動，她還特地用米色髮帶固定住自己的長瀏海。下半身的穿搭也不馬虎，桃紅色貼身褲可以明顯看出下半身線條，又翹又豐滿的蜜桃臀也讓人羨慕不已。

林采緹運動時的裝扮超級火辣。（翻攝自IG）

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林采緹產後嘗試過不少瘦身方式。（翻攝自IG）

林采緹透露自己產後嘗試過不少瘦身方式，還曾經靠節食或者一天僅吃一餐減肥，有時貪嘴吃了大餐，就會在隔天讓自己吃得更少，沒想到卻把自己打造成「稍微多吃一點就會發胖」的體質。最後她還是選擇用運動的方式恢復線條，她在影片中熟練的操作器械進行皮拉提斯，這才造就出超S的凹凸有致身材。

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