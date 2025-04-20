晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪小菲帶走大S子女 汪汪隊北京合體籌辦婚禮

汪小菲（左）將子女接回北京。（翻攝自微博）汪小菲（左）將子女接回北京。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕汪小菲與「Mandy」馬筱梅預計於下月在北京補辦婚禮，昨（19）日汪汪隊合體現身，除了汪小菲和馬筱梅及一雙子女外，先前汪小菲怒喊「斷絕關係」的張蘭也一同曝光。汪小菲從頭到尾都把手臂搭載女兒玥兒身上，看來疼愛有加，也不免讓人推測「大S」徐熙媛生前極度呵護的子女應該會參加汪小菲與馬筱梅的婚禮。

張蘭（左起）、馬筱梅、玥兒、汪小菲出現在北京。（翻攝自微博）張蘭（左起）、馬筱梅、玥兒、汪小菲出現在北京。（翻攝自微博）

汪小菲前妻大S的女兒玥兒和兒子箖箖從2019年武漢肺炎疫情爆發以來，就離開中國，這次算久違再度踏上中國。汪小菲一家人出現在國貿中心，目擊網友還說「國貿偶遇汪小菲一家～帥是真帥」，還有其他網友也紛紛在微博貼出自己拍到的「汪汪隊」，從曝光的照片看來，汪小菲一路都走在玥兒身旁，而目前11歲且留著一頭長髮的玥兒身高已經到汪小菲的肩膀處，下個月就要滿9歲的箖箖則和馬筱梅、張蘭走在一起。

張蘭（左二）、馬筱梅（白長洋裝）、玥兒、汪小菲出現在國貿中心被拍到。（翻攝自微博）張蘭（左二）、馬筱梅（白長洋裝）、玥兒、汪小菲出現在國貿中心被拍到。（翻攝自微博）

拍到汪汪隊的網友說：「玥兒很有氣質，一頭長髮、舉止、長相都太像大S了，原本走在他們一家前面，冥冥之中就想回頭看，結果發現很眼熟。」先前有傳言汪小菲在上海看房，打算將玥兒、箖箖接到上海定居，對此與汪家相熟的友人否認此事，S媽則表示無法回應。

汪小菲（左）、玥兒（長髮）、箖箖同桌吃飯。（翻攝自微博）汪小菲（左）、玥兒（長髮）、箖箖同桌吃飯。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中