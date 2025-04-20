汪小菲帶走大S子女 汪汪隊北京合體籌辦婚禮

汪小菲（左）將子女接回北京。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕汪小菲與「Mandy」馬筱梅預計於下月在北京補辦婚禮，昨（19）日汪汪隊合體現身，除了汪小菲和馬筱梅及一雙子女外，先前汪小菲怒喊「斷絕關係」的張蘭也一同曝光。汪小菲從頭到尾都把手臂搭載女兒玥兒身上，看來疼愛有加，也不免讓人推測「大S」徐熙媛生前極度呵護的子女應該會參加汪小菲與馬筱梅的婚禮。

張蘭（左起）、馬筱梅、玥兒、汪小菲出現在北京。（翻攝自微博）

汪小菲前妻大S的女兒玥兒和兒子箖箖從2019年武漢肺炎疫情爆發以來，就離開中國，這次算久違再度踏上中國。汪小菲一家人出現在國貿中心，目擊網友還說「國貿偶遇汪小菲一家～帥是真帥」，還有其他網友也紛紛在微博貼出自己拍到的「汪汪隊」，從曝光的照片看來，汪小菲一路都走在玥兒身旁，而目前11歲且留著一頭長髮的玥兒身高已經到汪小菲的肩膀處，下個月就要滿9歲的箖箖則和馬筱梅、張蘭走在一起。

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張蘭（左二）、馬筱梅（白長洋裝）、玥兒、汪小菲出現在國貿中心被拍到。（翻攝自微博）

拍到汪汪隊的網友說：「玥兒很有氣質，一頭長髮、舉止、長相都太像大S了，原本走在他們一家前面，冥冥之中就想回頭看，結果發現很眼熟。」先前有傳言汪小菲在上海看房，打算將玥兒、箖箖接到上海定居，對此與汪家相熟的友人否認此事，S媽則表示無法回應。

汪小菲（左）、玥兒（長髮）、箖箖同桌吃飯。（翻攝自微博）

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