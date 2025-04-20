日本18歲爆紅新星AKASAKI來台飆破億神曲 大讚：台灣人很溫柔

〔記者陳慧玲／高雄報導〕「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會，昨（19日）晚在高雄巨蛋順利落幕，這次也邀來年僅18歲的日本爆紅新星AKASAKI來台獻唱他串流聆聽破億的神曲《Bunny Girl》，受訪時問他此次來台印象深刻的事情，他回答：「台灣人很溫柔！」

日本歌手AKASAKI來台獻唱破億神曲。（記者王文麟攝）

除了演唱《Bunny Girl》，AKASAKI也獻唱前幾天才剛推出的新歌《徘徊》，昨晚能站上風雲榜萬人舞台，他也說非常興奮，也開心得到台灣粉絲應援，這次爸媽也有一起來台灣看他演出，透露有看到爸爸感動掉眼淚。

請繼續往下閱讀...

AKASAKI來台已逛過夜市。（記者王文麟攝）

AKASAKI在後台受訪大讚台灣人很溫柔。（KKBOX提供）

AKASAKI來台後已抽空逛夜市，另外談到最愛吃台灣的火鍋，但對辣的食物比較害怕，而自己最喜歡的食物是豬排跟味增湯。

被問到20歲前最想達成的目標，AKASAKI說希望再創作出暢銷曲，做出非常非常多超過《Bunny Girl》的歌曲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法