不是拍新片!SWAG主播到墾丁淨海公益 教練超興奮

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為響應2025世界地球日，亞洲最大成人直播平台SWAG首度攜手深耕海洋公益的「台灣潛水」，在南台灣恆春舉辦「淨海公益行動」，號召三位熱愛海洋的直播主內內、酥酥、霏霏化身淨海大使，帶領全台潛者清除海洋廢棄物，以實際行動喚起大眾對海洋保育的關注。這場別開生面的跨界合作，也令參與的潛水教練相當興奮，直呼「今天的任務好香！」

SWAG主播到墾丁淨海公益。（台灣潛水提供）

陽光灑在墾丁湛藍海面上，內內、酥酥、霏霏與潛者們潛入海底，撿拾塑膠瓶、漁網等廢棄物。霏霏與酥酥分享，海底世界繽紛多彩，魚群悠游令人驚嘆，但也見到不少垃圾影響生態，呼籲民眾離開海灘時帶走垃圾，別讓美景蒙塵。內內則提醒，許多人使用的防曬乳與化妝品含有化學成分，恐傷害珊瑚與海洋生物，建議選用物理性或海洋友善產品，共同守護這片藍色瑰寶。

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SWAG主播到墾丁淨海公益。（台灣潛水提供）

台灣潛水自創立以來，長期推廣海洋教育與淨海行動，執行長陳琦恩表示，過去已舉辦逾百場淨海活動，清除數十噸海洋垃圾，並培訓上千名潛水員及海洋畢典紮根小小保育尖兵。此次與SWAG合作，報名開放後名額迅速額滿，顯示民眾對環境議題的熱情。陳琦恩強調，台灣海域生態豐富，墾丁更是潛水勝地，希望透過直播主的影響力，吸引更多人親近海洋、參與保育。

SWAG主播到墾丁淨海公益。（台灣潛水提供）

SWAG此次活動不僅限額開放潛者參與，還贈送每位參與者鑽石卡作為紀念，並宣布捐贈十萬元予長期投入海洋保育的「藍色任務」，支持台灣海洋環境教育與淨海計畫。SWAG表示，未來將持續與在地品牌合作，擴大平台影響力，推動更多正向改變。

SWAG主播到墾丁淨海公益。（台灣潛水提供）

陳琦恩強調，這場淨海行動不僅讓直播主與潛者成為海洋守護者，也讓台灣潛水的公益精神與SWAG的社群力量碰撞出新火花。隨著氣候變遷與海洋污染議題升溫，跨界合作無疑為台灣環境運動注入新動能，盼更多人攜手守護這片藍色家園。

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