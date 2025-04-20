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娛樂 音樂

周杰倫出賣山下智久大肌肌 下一秒反應網笑翻

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫最近和日本男神山下智久再次在台北相聚，一起在街頭騎滑板車，也一起喝咖啡，不僅如此，兩人還約去健身。

山下智久（左）去年來台，和周杰倫一起在大巨蛋舞台上合影。（杰威爾提供）山下智久（左）去年來台，和周杰倫一起在大巨蛋舞台上合影。（杰威爾提供）

帥氣的山下智久去年12月初來台參加周杰倫大巨蛋演唱會，當時雙方粉絲都很期待兩人可以有進一步合作，儘管尚不清楚最終會有什麼樣的合作成果，但兩位大咖偶像再次在台灣相會，已讓許多巧遇的民眾興奮不已，紛紛誇兩人很親切。

山下智久健身，秀出手臂壯碩肌肉。（翻攝自IG）山下智久健身，秀出手臂壯碩肌肉。（翻攝自IG）

這次周董和山下智久一起去健身，還「出賣」這位日本男神的「大肌肌」，笑說：「看到他的肌肉，我只好...」，下一秒貼出另一張同框照片說：「穿上外套了！」逗趣反應笑翻網友。

周杰倫（右）笑說看到山下智久的肌肉，自己只能穿上外套。（翻攝自IG）周杰倫（右）笑說看到山下智久的肌肉，自己只能穿上外套。（翻攝自IG）

相較於去年山下智久來台時，在大巨蛋舞台上和周董合照時還穿著高領衣服及外套，這次能看到他健身露出壯碩手臂肌肉，都是靠周董幫粉絲「謀福利」。

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