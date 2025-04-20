《星際大戰》經典對決受李連杰電影啟發！特效大師親揭密

〔記者許世穎／東京報導〕紀錄片《光影與魔法：電影奇幻之旅》探索光影魔幻工業（ILM）在影史創造的傑出特效，已推出的第二季聚焦ILM開創性的數位特效部門，製作團隊出席位於東京舉辦的「星戰慶典2025」分享創作歷程，還曝光《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》中尤達大師「動起來」，原來受到李連杰主演的《笑傲江湖Ⅱ：東方不敗》啟發。

動畫總監羅伯柯爾曼（左起）、艾哈邁德貝斯特、視效師約翰諾爾和David Chiang一同出席《光影與魔法：電影奇幻之旅》在星戰慶典的座談。（盧卡斯影業提供）

節目中探索了ILM在《星際大戰》、《侏羅紀公園》和《魔鬼終結者》等經典電影中的歷史與傑出特效，其中在《星際大戰》前傳三部曲的重大的變革之一，就是絕地大師尤達的呈現方式，因為在原始三部曲，尤達是由傳奇操偶師法蘭克奧茲操控的布偶，但前傳時尤達還處於巔峰狀態，二部曲《複製人全面進攻》中還上演與杜庫伯爵的光劍對決，角色動作必須有所體現。

請繼續往下閱讀...

尤達大師在《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》上演經典光劍對決。（翻攝自IMDB）

《光影與魔法》揭露，曾在「星戰宇宙」飾演恰恰賓克斯的艾哈邁德貝斯特對這場經典戰鬥有非常重要的貢獻，原來當劇組開始設計尤達與杜庫之戰的動作場面時，動畫總監羅伯柯爾曼曾被「星戰之父」喬治盧卡斯要求這場對決「必須超越言語描述」，這讓柯爾曼一度感到壓力山大，沒想到艾哈邁德主動提出協助。

李連杰主演的《笑傲江湖Ⅱ：東方不敗》啟發了《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》中的經典對決。（翻攝自IMDB）

艾哈邁德回憶，當時看到柯爾曼在片場走來走去，就問他：「嘿，兄弟，你打算怎麼設計這場尤達的戰鬥？」結果柯爾曼完全沒頭緒，艾哈邁德表示：「沒人看過尤達動起來的樣子，這會是《複製人全面進攻》最關鍵的一幕。讓我幫你一起設計這場戰鬥吧！」原來艾哈邁德不僅學過武術，同時也是個超級動漫迷。

當時艾哈邁德找柯爾曼到他家一起看一些影片，像是李小龍、成龍之類的電影，柯爾曼說當下對決畫面開始在腦海裡成形，「然後我看了李連杰的《笑傲江湖Ⅱ：東方不敗》，那些忍者在空中飛來飛去。我的恐慌感就這樣……瞬間消失。我終於可以想像尤達怎麼動了！」

艾哈邁德貝斯特出席《光影與魔法：電影奇幻之旅》座談，開心分享當年協助創作的經歷。（盧卡斯影業提供）

艾哈邁德更說自己最堅持的一點是，不管其他細節怎麼設計，尤達一定要擺一個姿勢，「一定要像李小龍那樣，啪！定住那個架勢。」而儘管艾哈邁德在《星際大戰首部曲：威脅潛伏》上映後因詮釋恰恰賓克斯遭到許多惡意攻擊，他對《星際大戰》的熱情始終不減。

在紀錄片中可以明顯看出艾哈邁德談起拍攝過程時的興奮神情，也讓人感受到他對能參與這個宇宙的驕傲，出席活動時說起這段經歷眼中也仍閃著光芒，尤其他參與設計了「星戰宇宙」中最具代表性的光劍對決之一，更讓人感到欣慰。紀錄片《光影與魔法：電影奇幻之旅》第二季已於Disney+ 上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法