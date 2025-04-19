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SJ超愛台灣！受封灶咖男團真實心聲曝光 超哈「高雄這一味」

利特、始源、神童、東海與銀赫合體受訪。（記者王文麟攝）利特、始源、神童、東海與銀赫合體受訪。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕SJ兩大子團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.今晚擔任KKBOX風雲榜壓軸嘉賓，演出後利特、始源、神童、東海與銀赫合體受訪，更分享被台粉封為是灶咖男團的心情。

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對於再次受邀來台灣，東海受訪說：「很奇妙能夠跟L.S.S.一起被邀請，真的非常開心，其實他們一個團給了兩個休息室，非常的新奇。」期待下次還能以完整體跟台灣歌迷見面。

SJ近年來台灣的次數很多，來台灣就像是走廚房，風光被封為灶咖男團，團員聽了直呼很榮幸，利特笑稱，希望之後可以常常來到台灣，「因為『灶咖』是廚房，我們也喜歡台灣的食物，也可以跟旅行、美食節目之類的，讓我們來到台灣。」還表示未來希望團體跟個人都可以拿到第一名。

利特、始源、神童、東海與銀赫合體受訪。（記者王文麟攝）利特、始源、神童、東海與銀赫合體受訪。（記者王文麟攝）

銀赫也談到，下禮拜他跟東海、利特都會再來台，東海是個人見面會，銀赫跟利特則是擔任拼盤演唱會主持人；利特忍不住笑問：「如果這麼常來有禮物可以拿嗎？」

大夥對於寶島的美食也是如數家珍，利特笑說常常去的鼎王是一定去的，還知道高雄才有的丹丹漢堡，「這次吃了丹丹漢堡跟大腸麵線』，每次來粉絲都會在休息是和飯店準備食物應援，吃的很飽很撐，真的很謝謝大家！」

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