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日本人評台灣交通！新學校領袖擔心機車飆太快：沒問題嗎

新學校領袖當場做出騎機車的隊形，SUSUKA抓著MIZYU的雙馬尾。（記者廖俐惠攝）新學校領袖當場做出騎機車的隊形，SUSUKA抓著MIZYU的雙馬尾。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本人氣女團新學校領袖（ATARASHII GAKKO！）今天（19日）在新莊參加CENTRAL音樂祭，成員受訪時提到對台灣的機車印象深刻，在拍照時也擺出騎機車隊形，還能拉雙馬尾左右變換方向，笑翻現場眾人。

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新學校領袖去年6月才來台舉行專場演出，不到一年再度來台，這一年來她們走遍海外，被問到是否有感受到文化衝擊？她們想了半天沒有回答出來，記者詢問台灣機車很多會不會覺得很稀奇？KANON坦言，確實有跟成員討論過台灣機車議題，「路上超多機車，速度很快，這樣OK嗎？有點擔心。」

新學校領袖擺拍造型超有趣，SUSUKA大方露出長腿。（記者廖俐惠攝）新學校領袖擺拍造型超有趣，SUSUKA大方露出長腿。（記者廖俐惠攝）

今年是她們成軍十周年，被問到改變最多的是誰？KANON認為是隊長SUSUKA，因為她變得很高，坐著雖然差不多，不過站起來就可以看到與成員的身高差距。成軍十年如何維持好感情，SUSUKA表示，她們有一首歌曲叫《Forever Sisters》，「我們是永遠的姐妹，10年不是什麼了不起的事情，我們會一直做下去，珍惜演出的機會。」

新學校領袖分享，她們在表演前有一個打氣的SOP，「拍背、打對方左胸、手指勾手指，並說出今天的期許，再來散發出來吧！」SUSUKA強調這一定要做，如果沒做就會覺得「慘了慘了」，就算要讓觀眾等也要把這個儀式完成。

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